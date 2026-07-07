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    Американцы показали красную карточку мировому футболу

    @ Paul Kitagaki Jr./ZUMA Press Wire/Reuters

    7 июля 2026, 08:50 Мнение

    Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогуна. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    На чемпионате мира по футболу, который проходит сейчас на территории США, Мексики и Канады, произошло событие, которое не имеет никаких аналогов в богатой и продолжительной истории этой игры.

    Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила дисквалификацию Фоларина Балогуна – нападающего сборной команды США, удаленного с поля за грубый фол в игре против команды Боснии и Герцеговины.

    Балогун, который родился в Америке, но потом жил в Англии, и по совместительству является поданным британского короля – получил красную карточку и должен был пропустить матч 1/8 финала против команды Бельгии. Это создавало для американской сборной большие проблемы, поскольку игрок «Монако» является ее основным бомбардиром. А теперь, благодаря его чудесному возвращению в основной состав, американцы получили реальный шанс победить бельгийцев. 

    Решение ФИФА стало результатом беспрецедентного давления со стороны американской администрации. Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию Балогуна. Сначала об этом сообщил известный журналист Бен Джейкобс, а потом информацию де-факто подтвердил хозяин Белого дома, опубликовав в своей сети красноречивое сообщение: «Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость!».

    Американцы упирали на то, что удаление Балогуна якобы являлось необоснованным. Между тем, все видели, что форвард сборной США наступил на лодыжку боснийца Тарика Мухаремовича, едва не вывернув ему ногу. Судивший этот матч бразилец Рафаэл Клаус на всякий случай посмотрел повтор эпизода с нарушением правил, и только после этого показал Фоларину красную карточку. Тем не менее, американские официальные лица развернули настоящую травлю Клауса, обвиняя его в том, что он якобы судил у себя на родине договорные матчи. И теперь бразильцы всерьез боятся, что уважаемого арбитра могут отстранить от судейства, подвергнуть санкциям или даже арестовать.

    Футбольные эксперты независимо от своих гражданств и политических взглядов единодушно комментируют эту позорную ситуацию: президент ФИФА Инфантино нарушил правила своей собственной организации, поскольку они по определению не предусматривают возможность «помилования» наказанных за нарушения игроков. Аргументы о несправедливых действиях арбитров никогда не служили основанием отменять их решения задним числом. И это правило являлось краеугольным камнем, на котором стоял доселе международный футбол.

    На чемпионатах мира принимали куда более спорные решения, зачастую с явной политической подоплекой. Сорок лет назад, на мундиале 1986 года, шведский арбитр Эрик Фредрикссон засудил сборную команду Советского Союза, игравшую в Мексике против команды Бельгии. Он засчитал бельгийцам два гола, забитых из явного положения вне игры. «Как нужно было не любить СССР, чтобы так судить!», – сказал в сердцах советский полузащитник Иван Яремчук. Но из Кремля не стали звонить тогдашнему президенту ФИФА Жоао Авеланжу – хотя у него сложились с советским руководством хорошие рабочие отношения. 

    Руководство УЕФА, которое с возмущением отреагировало на ситуацию с «реабилитацией» американского игрока, сделало по этому поводу специальное заявление. Европейские футбольные функционеры напоминают: «автоматическая дисквалификация на один матч после получения красной карточки – это принцип, который не может быть сделан предметом исключений, тем более в середине турнира». Но американцы вытирают о спортивные принципы ноги, наглядно демонстрируя, что для них не существует никаких спортивных правил – если эти правила не отвечают интересам США.

    Сейчас все вспоминают о том, что чемпионат мира с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона. После нападения на Иран Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность заменить иранскую сборную итальянцами, которые провалили отборочные матчи и не попали на финальную часть мундиаля. Хотя итальянские журналисты писали тогда, что ФИФА должна отстранить от чемпионата команду США – на основании того, что эта страна совершает военную агрессию против Исламской Республики.

    Иранские футболисты все-таки приехали в США, но американские власти запретили им оставаться на ночь на своей территории – опять-таки, нарушая этим все писаные и неписаные правила организации международных турниров. Президент Трамп двусмысленно объявил о том, что он не может гарантировать безопасность иранским спортсменам. А болельщикам из Ирана не дали визы – несмотря на то, что ФИФА предоставляет всем командам специальную квоту для приглашения соотечественников, чтобы обеспечить равную поддержку на стадионах.

    В итоге иранской команде пришлось разместить свою базу в Мексике, выезжая на матчи в соседнюю страну, что отнимало у них время и силы. Хотя сборная Исламской Республики показала в этой ситуации достойные результаты, не проиграв на чемпионате мира ни одного матча.  

    Американские власти демонстрировали во время чемпионата вопиющие примеры расизма, которые не имеют ничего общего ни с международным правом, ни с демократией. Так, иммиграционные службы США без объяснений не пустили в страну Омара Артана, которого признали лучшим футбольным арбитром Африки – хотя у этого судьи имелся дипломатический паспорт и официальное приглашение от ФИФА.

    Лучшего игрока сборной Ирака Аймана Хусейна тоже едва не депортировали на родину – футбольную звезду допрашивали в аэропорту семь часов, заподозрив в нем пособника террористов. Футболистов из Сенегала унизительно обыскали на летном поле, заставив их снять обувь под предлогом поиска взрывчатки или наркотиков. А игроков сборной Узбекистана вообще досматривали с использованием служебных собак – как будто они приехали не в «страну свободы», а прямо в концлагерь.

    Руководство Международной федерации футбола не опротестовало ни один из этих инцидентов, чтобы не вызвать гневную реакцию Трампа. Эта трусливая позиция привела к вполне логичному результату. В Белом доме ощутили полную безнаказанность и усилили нажим на ФИФА, отменив дисквалификацию Балогуна – хотя это решение уже называют красной карточкой, показанной всему мировому футболу.

    Впрочем, дело не только в волюнтаристских манерах Трампа. Предложение оспорить удаление американского футболиста впервые прозвучало от госсекретаря США Марко Рубио, сразу после окончания матча с боснийцами. Дело в самом принципе имперской политики, основанной на попытке навязать всему миру свой исключительный статус – как это делают сегодня представители американской администрации, похоронившие спортивные ценности на полях этого скандального мундиаля.

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