Tекст: Ольга Иванова

Генерал-майор командования НАТО по трансформации Константин-Адриан Чолпоня сообщил изданию, что интеграция беспилотников в войска Североатлантического альянса у границ России произойдет к середине 2026 года. Ожидается, что первые результаты будут представлены на следующем саммите НАТО в Анкаре, который пройдет в июле 2026 года, передает ТАСС.

По словам Чолпони, уже с начала 2026 года члены НАТО начнут масштабные испытания беспилотников, а также средств противодействия им. Эти испытания станут этапом перед непосредственным включением новых систем в вооруженные силы альянса, особенно на восточных рубежах организации.

Генерал подчеркнул, что НАТО намерена сделать беспилотники ключевой частью системы противовоздушной обороны блока, в частности в рамках операции «Восточный часовой». Эта миссия ориентирована на выявление и нейтрализацию беспилотных аппаратов, действующих в воздушном пространстве альянса.

Чолпоня также заявил в интервью, что отсутствие интеграции дронов приведет к «коктейлю смертельных атак беспилотников» против сил НАТО, но не уточнил, кто может стать источником угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель координационной службы совета погранслужб СНГ Александр Манилов рассказал об интенсивной разведдеятельности НАТО на территории России и Белоруссии, а также о проблемах с наркотрафиком.

