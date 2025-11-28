Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
«Объективную необходимость» в выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей ощутили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис, которые направили обращение с этим предложением председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной.
«Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращения инициаторов идеи.
По мнению авторов, наличие такой крупной купюры поможет гражданам и бизнесу сократить объемы наличности при крупных расчетах. Это, по их словам, снизит издержки на производство, пересчет, транспортировку и хранение денежных средств.
Они считают, что вопросы внешнего вида банкнот имеют большое значение для общества. В связи с этим предложено провести всенародное голосование по выбору дизайна новой банкноты на портале «Госуслуги», чтобы обеспечить прозрачность процедуры.
В обращении отмечается, что включение граждан в выбор символов повысит доверие к банковской системе и учтет общественное мнение при принятии важных решений.
