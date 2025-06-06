МВД пресекло сбыт фальшивых пятитысячных купюр в регионах России

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники МВД совместно с ФСБ и Росгвардией пресекли деятельность группировки, занимавшейся сбытом поддельных пятитысячных купюр, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telergram-канале. По ее словам, операции проходили в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Луганской народной республике и Дагестане.

«Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД совместно с оперативниками из ряда регионов пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на реализации фальшивых пятитысячных купюр», – заявила Волк. Она уточнила, что ключевую роль в организации преступных схем играл 38-летний житель Дагестана, который лично доставлял фальшивые деньги в Новошахтинск.

Участники группы расплачивались поддельными купюрами в магазинах, а полученные в качестве сдачи настоящие банкноты передавали организатору. В 2023 году полицейские ликвидировали четыре подпольные типографии в Дагестане, где изготавливались поддельные деньги.

В рамках расследования возбуждено 40 уголовных дел, в деле фигурируют 332 эпизода противоправной деятельности. Задержаны 29 человек, они находятся в следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Ростовской области, где знакомятся с материалами дела. Еще пятеро, включая предполагаемого организатора, также арестованы, в отношении всех них возбуждены дела по ст. 186 УК РФ.

Во время обысков были изъяты электронные носители, мобильные телефоны, типографская бумага и оборудование для производства фальшивых банкнот. Следствие по делу продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Сергей Гаврилов объяснил, как отличить фальшивую купюру и безопасно от нее избавиться.

При этом Центробанк России зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в 2024 году благодаря улучшению систем безопасности.