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    Как юный развратник стал для Лондона символом «голоса Украины»
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    Названа причина учащения нападений акул на отдыхающих в Турции
    Экс-госсекретарь США назвала «поворотным моментом» выдвинутые Трампом к России требования
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    Посол назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    20 июля 2025, 17:58 • Новости дня

    Зеленский ввел санкции против российской журналистки-иноагента и экс-депутата Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него российских и украинских граждан, среди которых российская журналистка Юлия Латынина* (признана минюстом России иноагентом) и экс-депутат Рады Наталья Королевская.

    Указ о санкциях был опубликован на сайте офиса президента, передает РИА «Новости». Под ограничения Латынина, Королевская. В список вошли также гражданка России Татьяна Аксененко, украинский блогер Андрей Серебрянский и предприниматель Геннадий Балашов.

    Меры предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и запрет на официальные визиты. Кроме того, фигуранты списка лишены возможности осуществлять культурный и научный обмен с Украиной, все торговые соглашения будут прекращены. Также документ предусматривает лишение украинских государственных наград.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    19 июля 2025, 19:26 • Новости дня
    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой

    Марочко сообщил об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»

    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой
    @ ZALA AeroGroup

    Tекст: Вера Басилая

    В небе под Одессой был уничтожен украинский полковник Константин Оборин, пытавшийся сбить российские БПЛА «Герань» на учебном Як-52, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил о гибели полковника ВСУ Константина Оборина ночью 19 июля при попытке сбить российские БПЛА «Герань» над Одессой. По словам Марочко, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52, не оснащенный штатным вооружением, а стрельба по дронам велась вторым пилотом из личного оружия. Судьба второго пилота пока неизвестна, передает РИА «Новости»,

    Марочко уточнил, что Оборин ранее служил в Советской армии, воевал в Афганистане, после распада СССР продолжил службу в ВСУ и позже ушел на пенсию. Он был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, руководил местным авиаклубом и обладал значительным опытом в авиации и парашютном спорте.

    С началом спецоперации на Украине Оборин присоединился к формированиям киевского режима.

    Ранее Guardian описала «адскую» ночь на Украине после ударов «Геранями» и «Кинжалами».

    Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    До этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 18:24 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский солдат из Львова заявил, что российские военные рисковали жизнью ради спасения пленных и помогли ему связаться с матерью.

    Пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский рассказал, что российские военные жертвовали своими жизнями, чтобы спасти пленных украинцев, передает РИА «Новости».

    Климишевский отметил, что российские военные обеспечили его едой и одеждой. Он отдельно поблагодарил за предоставленные шоколадные батончики.

    «Батончики шоколадные русские – просто бомба», – отметил он.

    Пленный также выразил благодарность военнослужащему с позывным «Знайка», который помог ему выйти на связь с матерью.

    Ранее российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР.

    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата.

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    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

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    20 июля 2025, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами

    Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.

    «Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.

    Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском,  сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

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    19 июля 2025, 19:39 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину перестановок в правительстве Украины

    Bloomberg: Зеленский сменил правительство Украины для получения поддержки Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский принял срочные решения о кадровых изменениях в правительстве, чтобы попытаться расположить к себе президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, перестановки в украинском правительстве проведены Владимиром Зеленским специально для того, чтобы увеличить шансы на поддержку Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что реорганизация кабинета министров стала частью стратегии по продвижению лояльных к Трампу чиновников.

    Авторы материала отмечают, что украинское руководство ускорило проведение изменений из-за неопределенности, как долго продлится «резкий поворот в политике Трампа». В материале подчеркивается, что цель этих шагов – быстрее приспособиться к новым реалиям и получить политическую выгоду.

    Ранее Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины.

    Юлия Свириденко сменила Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра.

    Владимир Зеленский заявил, что Шмыгаль перейдет на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, а Умеров назначен секретарем совета национальной безопасности и обороны вместо Александра Литвиненко.

    Эксперты объяснили причины этих кадровых перестановок в украинском правительстве.

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    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

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    20 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Николая Баскова объявили в розыск на Украине
    Николая Баскова объявили в розыск на Украине
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист России Николай Басков объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ).

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила народного артиста России Николая Баскова в розыск, передает ТАСС. Разыскивают российского артиста с марта 2022 года, согласно базе данных украинского ведомства.

    Кроме того, с 2017 года Басков числится в списке экстремистского сайта «Миротворец», так как на Украине ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    В ноябре 2024 года Владимир Зеленский лишил Николая Баскова всех госнаград Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, с марта 2022 года числится в розыске на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.

    Также в розыск на Украине объявили Сергея Кириенко, Ивану Охлобыстину  предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.


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    19 июля 2025, 22:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости личной встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для обеспечения долгосрочного мира на Украине.

    По словам Зеленского, встреча лидеров двух государств может стать реальным шагом к обеспечению мира, который будет действительно продолжительным.

    Он заявил, что Украина готова к такой встрече, передает Lenta.Ru.

    Президент Украины сообщил, что продолжается диалог с российской стороной по вопросу обмена пленными. Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые во время прошедшей встречи в Стамбуле, и сейчас украинская команда работает над очередным обменом.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Источник подтвердил факт выдвижения Киевом подобного предложения.

    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, на завершающем этапе переговоров.

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    19 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о недовольстве Зеленского командованием ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обошел вниманием подразделения ВСУ, задействованные на Сумском направлении, силовики связывают с неудовлетворительными результатами военных действий в регионе.

    Владимир Зеленский не отметил наградами военных, принимающих участие в боях в Сумской области, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщают, что это указывает на недовольство Зеленского работой командования ВСУ в данном регионе. По их данным, несмотря на использование всех резервов и наиболее боеспособных сил, украинское командование не смогло вытеснить российских бойцов из занятых позиций.

    Силовики сообщили, что в Сумскую область переброшена практически в полном составе 39-я бригада береговых войск ВСУ, которая ранее понесла потери после провокации в Краснояружском районе Белгородской области. Также подтверждена переброска 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады, ранее понесшей потери в боях под Суджей и Поповкой.

    Кроме того, стало известно, что 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, переброшенная в Сумскую область, проходила обучение на базе 11-й бронекавалерийской дивизии «Lubuska» в Польше. Однако, несмотря на зарубежную подготовку и поставки техники, большинство бойцов этой бригады направили в боевые действия в районе Бессаловки, что привело к большим потерям.

    Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, действующей на Сумском направлении, перестали получать компенсации от государства. Вдовам пропавших без вести солдат не поступают выплаты.

    Генштаб ВСУ впервые признал потерю контроля над рядом населенных пунктов в северной части Сумской области на своей опубликованной карте.

    Подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ были переброшены на сумское направление после потерь в районе Суджи.

    Первый отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» (запрещен в России), также был переброшен на сумское направление.

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    19 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Введены ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово

    Аэропорты Внуково и Домодедово временно прекратили прием и отправку рейсов

    Введены ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В столичных аэропортах Внуково и Домодедово временно приостановлены вылеты и прилеты рейсов из-за введенных ограничений по соображениям безопасности, сообщили в Росавиации.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

    Решение принято с целью обеспечения безопасности полетов, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Все наземные службы, авиадиспетчеры и экипажи принимают необходимые меры для предотвращения угроз.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака очередного беспилотника, направленного на город, была успешно отражена, следует из сообщения в его Telegram-канале.

    На месте обнаружения обломков работают спасатели и другие экстренные службы.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший столицу.

    Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России,  их них над Московским регионом сбито 16 дронов.

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    19 июля 2025, 18:17 • Новости дня
    ПВО сбила атаковавший Москву беспилотник

    ПВО Минобороны сбили атаковавший Москву беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО был сбит беспилотник, атаковавший Москву, обломки дрона исследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, следует из сообщения в Telegram-канале Собянина.

    Мэр Москвы сообщил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

    Ранее силы ПВО сбили 14 украинских дронов над четырьмя регионами. Четыре из них были перехвачены над Московской областью.

    Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России,  их них над Московским регионом сбито 16 дронов.

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    20 июля 2025, 02:57 • Новости дня
    WSJ узнала, как ФРГ обогнала Швейцарию в очереди на новые американские Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    США корректирует очередь из европейских стран за своими новыми системами Patriot, приобрести которые смогут те государства, которые избавятся от своих старых, передав их Украине, пишет WSJ.

    «Администрация американского президента Дональда Трампа оставила позади Швейцарию в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, позволив Берлину направить две системы Patriot, которые есть у него в наличии, на Украину», –  пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников.

    Обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия Украине после обещания президента США поставлять Киеву больше оружия.

    В отношении Швейцарии, пишет газета, обгон ФРГ не столь фатален, так как обещанные Вашингтоном комплексы этой стране намечены на 2026 – 2028 годы.

    В Германии же нехватка систем ПВО для собственной защиты ощутима не менее остро, чем на Украине.

    По данным газеты, на следующей неделе США могут договориться об освобождении оружейных складов с очередными союзниками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.

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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

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    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия

    Те политики США, кого относят к критикам России, постепенно вытесняют «голубей» из окружения президента Дональда Трампа. Сейчас у него в фаворе такие, как госсекретарь Марко Рубио или глава Минфина Скотт Бессент, а не такие, как Илон Маск. Однако самый злобный враг Москвы в Вашингтоне внезапно совершил ошибку и попал в опалу. Подробности

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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