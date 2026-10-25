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    25 октября 2026, 18:41 • Политика

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США.

    Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально создавалась как гражданский коммерческий сервис.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Кроме того, он заявил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Владимира Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

    В другой публикации Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к сторонниками затягивания украинского конфликта.

    Впоследствии Маск пояснил, что считает критически важным сохранение Starlink в категории «гражданских» проектов. «Его можно использовать для военной инфраструктуры, но нельзя применять для откровенно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара», – пояснил он, добавив, что уничтожение спутников «вызвало бы эффект домино», в результате которого космос стал бы непригодным для исследования.

    По мнению экспертов, история с ограничениями Starlink может стать козырем для противников Илона Маска в США. На фоне претензий к использованию системы украинскими военными демократы получили дополнительный повод поставить под сомнение характер отношений миллиардера с Белым домом и Пентагоном, а также его влияние на американскую политику.

    «В ситуации со Starlink смешались политические, технологические и коммерческие моменты. Поэтому стороны, вовлеченные в это «интернет-противостояние», пытаются выставить друг друга виноватыми, снимая с себя ответственность. Но пока наиболее объективным изложением происходящего можно назвать версию Илона Маска», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Судя по всему, соглашается его коллега Юрий Кнутов, миллиардер действительно ввел на какое-то время ограничения для украинской армии. «После этих действий спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – рассказывает он.

    Причиной ограничений, по версии экспертов, стали попытки ВСУ использовать Starlink за пределами первоначальных договоренностей с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    Однако впоследствии украинские военные стали расширять географию применения терминалов.

    Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск с одобрения Дональда Трампа и стал думать над возможными мерами ограничения, предполагает Кнутов.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил собеседник.

    Чтобы понять, почему такие ограничения вообще стали возможны, необходимо учитывать исходные принципы обеспечения ВСУ доступом к Starlink. Анпилогов напоминает: еще в первые дни СВО Украина получала терминалы, работающие по стандартному пакету услуг. «В соответствии с ним, ВСУ получали доступ к практически полному набору функций, но за важным исключением: предоставляемые им аппараты не могли работать при перемещении на высоких скоростях», – уточняет эксперт.

    Впрочем, барьер можно было устранить, перейдя на «авиапакет», который компания Маска всегда предлагала клиентам по более высокой цене.

    «Украина и союзники, однако, тратиться не захотели, а потому местные инженеры стали заниматься взломом терминалов в промышленных масштабах, повышая уровень своего обслуживания с помощью пиратской «перепрошивки»,

    – говорит собеседник. То есть ВСУ пытались получить расширенные возможности Starlink без перехода на более дорогой тариф. По мнению Анпилогова, долгое время Маск мирился с этим, поскольку рассматривал конфликт как полигон для отработки и популяризации своей флагманской технологии. Однако со временем такое использование системы стало создавать для бизнесмена все больше проблем.

    «Маск все эти годы не переставал рекламировать свой проект в гражданском ключе, однако спецоперация сделала Starlink в массовом восприятии не системой для беспрепятственного выхода в интернет, а структурой, обеспечивающей связь дронов. Кроме того, неудачи в применении терминалов Украиной стали отражаться и на образе бренда», – акцентирует он, добавляя, что это не совсем справедливо.

    Еще одна проблема связана с последствиями несанкционированного изменения программного обеспечения.

    Когда такую «тонкую» аппаратуру, как Starlink, перепрошивают, это не может не сказаться на качестве ее работы. Однако рядовому потребителю сложно объяснить, что проблемы могут быть связаны не с самой технологией, а с изменением ее программного обеспечения. По словам Анпилогова, это стало отражаться на продажах. «Но что самое важное – это неспособность Маска контролировать, где окажутся взломанные терминалы и с кем ВСУ «поделятся» секретами их переоборудования», – поясняет собеседник.

    Речь, таким образом, идет не только о коммерческих потерях, но и о риске использования технологии за пределами контроля компании. «То есть миллиардер столкнулся с реальной возможностью того, что его продукт станет инструментом международного терроризма. Гарантировать честность украинских военных никто не может – а значит, Маска рано или поздно обвинили бы в причастности к громкому «взрыву» где-либо на земном шаре», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, считает Анпилогов, Маск стал последовательно устранять уязвимости в программном обеспечении, которые позволяли обходить установленные ограничения. Этот процесс начался давно и бизнесмену с попеременным успехом удавалось закрыть «бреши», что отражалось на боеспособности ВСУ.

    «Естественно, Украина пыталась сопротивляться, а потому местные программисты и военные активно искали уязвимости в обновленных системах Маска. Но у последнего все же ресурсов побольше, из-за чего в конечном итоге ему и удалось побороть Киев по данному направлению», – рассказывает эксперт.

    Один из способов обхода ограничений заключался в изменении настроек геолокации терминалов. «Собственно, именно при помощи прошивки ВСУ и добивались того, чтобы их терминалы работали на территории России. Наша страна, напомню, официально сетью Starlink не покрыта, но если в устройстве отменить корректировку геолокации и установить постоянное место пребывания на Украине, то аппараты будут работать и в небе над Белгородской или Курской областями», – дополнил Анпилогов.

    Впрочем, даже успешное ограничение возможностей Starlink не означает, что Киев лишен альтернатив.

    «ВСУ могут попытаться уйти к применению mash-сетей, представляющих собой особую структуру междроновй связи. Теоретически это позволит им нивелировать ограничения Маска. Однако это, вне всяких сомнений, потребует много времени и сил от Украины», – объяснил эксперт.

    При этом, по оценке Кнутова, ограничениям подверглась лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом потенциальные последствия полного отключения системы были бы куда масштабнее нынешних ограничений.

    «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Однако вокруг Starlink разворачивается и отдельное политическое противостояние внутри США. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что драма вокруг «войны за Starlink» накаляется. «Американский триллионер уличает поджигателей войны по обе стороны Атлантики в желании сделать противостояние на Украине вечным конфликтом ради своей прибыли. В свою очередь демократы в Конгрессе грозят завести расследование и пересмотреть госконтракты со SpaceX уже в следующем году», – отмечает эксперт.

    По его словам, теоретически такие возможности у них имеются: «Ведь военный бюджет США на 2027-й до сих пор не утвержден. И далеко не факт, что нынешний созыв Конгресса успеет его принять до дедлайна 11 декабря, когда Пентагону грозит шатдаун».

    «А в январе уже начнется новая сессия Конгресса, где большинство, скорее всего, будет у демократов. Вряд ли они смогут пролоббировать отказ от услуг компаний Маска. Ведь у Пентагона и разведсообщества США просто нет другого подрядчика уровня SpaceX, с группировкой в 10 тысяч спутников», – уточнил аналитик.

    «Однако демократы попытаются де-факто лишить Маска контроля над своей бизнес-империей. Заодно будут снова фигурировать угрозы расследований в сфере нацбезопасности, как это уже было в 2023 году. А левое крыло Демпартии готово опять ставить вопрос о национализации SpaceX», – полагает эксперт.

    «Маск понимает все риски для себя, поэтому он и залил на поддержку республиканцев сразу 400 млн долларов на выборах. Ему важно хотя бы сохранить позиции своих союзников в Техасе, куда он релоцировался из Калифорнии из-за давления со стороны демократов. Иначе придется снова куда-то переезжать. Пока же Маск повышает ставки в борьбе с демократами, что ввергает инфраструктуру важнейшего контрактора Пентагона в политический хаос», – заключил Дудаков.

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