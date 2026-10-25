Маск назвал «ублюдками» и «отребьем» желающих продолжения конфликта на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Так Илон Маск отреагировал на публикацию журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, утверждающую, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again) высока поддержка Украины, передает РИА «Новости».

«Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях.

Предприниматель ранее выражал «полнейшее презрение» к поджигателям украинского кризиса и проклинал их.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

В пятницу он обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну в ходе вооруженного конфликта.