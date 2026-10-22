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    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
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    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 22:18 • Новости дня

    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу

    Путин: Киев и Запад относятся к гражданам Украины как к расходному материалу

    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим и его западные спонсоры относятся к украинцам как к расходному материалу, заявил президент России Владимир Путин.

    Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «Они [на Западе] все время говорили, что готовы воевать до последнего украинца. А само-то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? Тоже как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относится к расходному материалу? Это же все-таки их граждане», – отметил Путин.

    Путин отметил, что на Украине остаются мотивированные националистические формирования, однако, по его утверждению, они далеко не всегда находятся на передовой. Туда, заявил президент, отправляют прежде всего тех, кого мобилизовали принудительно.

    Глава государства сообщил о более чем 300 тыс. уголовных дел, возбужденных в связи с дезертирством, и привел оценку числа дезертиров в полмиллиона человек. По его мнению, фактическая цифра может быть еще выше. Путин также заявил, что на Западе знают об этой ситуации.

    Президент подчеркнул, что Россия выступала за мирное разрешение конфликта с 2014 года и предлагала содействие в переговорах Киева с юго-востоком Украины. В этом контексте он напомнил о Минских соглашениях.

    «Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом», – заявил Путин. По словам президента, Москва предлагала договориться и перед началом российских военных действий, однако украинская сторона отказалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о готовности Москвы следить за развитием ситуации в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

    В тот же день президент России назвал новые регионы историческими землями РФ.

    В начале месяца он заявил о регулярном разворовывании Киевом средств западных спонсоров.

    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть территорий ради мирного соглашения назвал новые регионы историческими землями России.

    Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности уступить территории ради мира, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что (Зеленскому) говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил он.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решения о составе российской переговорной группы на новый раунд контактов по Украине.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил об обсуждении украинского кризиса на переговорах главы государства и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения огня.

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    22 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств

    Путин назвал театр главным из искусств вместо кино

    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинская формула о «важнейшем из искусств» сегодня неверна, поскольку ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, заявил президент Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.

    «Трудно сегодня согласиться с классиком, который считал важнейшим искусством кино», – приводит ТАСС слова российского лидера. «Театр не только жив – он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», – добавил он.

    По словам Путина, главное преимущество театра заключается в прямом контакте со зрителями, который вызывает «чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.

    Президент поздравил театральное сообщество со 150-летием.

    В прошлом месяце на Петербургском международном форуме объединенных культур он подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    22 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине

    Путин: Россия готова к возобновлению трехсторонних контактов по Украине

    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений. Речь не идет о кратковременной приостановке боевых действий, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для простой приостановки боевых действий, передает РИА «Новости».

    Президент сообщил, что готовность вернуться к переговорам обсуждалась с представителем администрации США.

    «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени», – подчеркнул Путин.

    По его словам, американский представитель отметил, что обсуждение будущей безопасности двух стран потребует также разговора об архитектуре европейской безопасности. Российский лидер согласился с таким подходом.

    «Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в переговорном процессе по Украине.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорый доклад американских переговорщиков о результатах встреч с представителями Украины и Европы.

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    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

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    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

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    22 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

    Путин: Для всех стала очевидной невозможность нанести поражение России

    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что для всех стала очевидной невозможность победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение.

    «Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Я думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией – это соответствует интересам их народов», – сказал Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о просчете противника в ставке на удары по России.

    Также Путин назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Президент отметил очевидность невозможности запугать Россию.

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    22 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы отечественных компаний.

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы российского бизнеса, сообщает РИА «Новости».

    «Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного национально-ориентированного бизнеса», – сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе политолог Никита Сетов указал на связь поддержки отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    Владимир Путин поблагодарил отечественных предпринимателей за поддержку в вопросах демографии.

    Глава государства предложил предпринимателям из воссоединенных регионов открыто задавать вопросы о работе в непростых условиях.

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    22 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»

    Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для граждан

    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в этот регион не воспринимался как подвиг или «переселение на Луну».

    Путин в ходе рабочей встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил пост врио губернатора Приморского края, призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели там жить, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы, к сожалению, иногда забываем про тех людей, которые сделали то, что называется Приморьем, вообще Дальним Востоком для России. И мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», – заявил Путин.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В сентябре Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики.

    Тогда же Путин указал на важность предотвращения депопуляции дальневосточных регионов.

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    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

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    22 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.

    Украинцы – очень близкий России народ, заявил Путин «Вестям», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Глава государства подчеркнул исключительное сходство русских и украинцев.

    «Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы», – сказал президент.

    Ранее в четверг Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России указал на фактический запрет русского языка на Украине.

    До этого глава государства заявил о заинтересованности большинства украинских граждан в поддержании дружеских отношений с Россией.

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    22 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС) призвал упростить процедуры оформления внешнеторговых документов.

    «Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально ориентированного бизнеса. Упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что за прошедшие 35 лет российские таможенные органы сделали серьезный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой кадровый и технологический потенциал.

    В обновленной стратегии развития таможенной службы, по словам российского лидера, заложено ускорение и повышение надежности ключевых административных процедур, а также их дальнейшая автоматизация с внедрением передовых технологий, включая искусственный интеллект.

    «Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы», – заключил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее сообщил о планах главы государства посетить это мероприятие.

    В прошлом месяце Путин пообещал лично передать утвержденный официальный символ ведомства руководителю службы Валерию Пикалеву.

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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