Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу

Путин: Киев и Запад относятся к гражданам Украины как к расходному материалу

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Они [на Западе] все время говорили, что готовы воевать до последнего украинца. А само-то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? Тоже как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относится к расходному материалу? Это же все-таки их граждане», – отметил Путин.

Путин отметил, что на Украине остаются мотивированные националистические формирования, однако, по его утверждению, они далеко не всегда находятся на передовой. Туда, заявил президент, отправляют прежде всего тех, кого мобилизовали принудительно.

Глава государства сообщил о более чем 300 тыс. уголовных дел, возбужденных в связи с дезертирством, и привел оценку числа дезертиров в полмиллиона человек. По его мнению, фактическая цифра может быть еще выше. Путин также заявил, что на Западе знают об этой ситуации.

Президент подчеркнул, что Россия выступала за мирное разрешение конфликта с 2014 года и предлагала содействие в переговорах Киева с юго-востоком Украины. В этом контексте он напомнил о Минских соглашениях.

«Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом», – заявил Путин. По словам президента, Москва предлагала договориться и перед началом российских военных действий, однако украинская сторона отказалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о готовности Москвы следить за развитием ситуации в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

В тот же день президент России назвал новые регионы историческими землями РФ.

В начале месяца он заявил о регулярном разворовывании Киевом средств западных спонсоров.