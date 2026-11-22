Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.9 комментариев
В ДНР ликвидировали командира роты беспилотников ВСУ Гангалу
В ДНР точным ударом уничтожили украинского националиста Гангалу
Командир роты беспилотников 107-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Гангала уничтожен в результате попадания дрона на территории Донецкой народной республики.
Известный украинский националист получил смертельное ранение в ходе боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
«В результате точного удара БПЛА в ДНР ликвидирован идейный нацист и командир роты БПЛА 107-й бригады теробороны капитан Гангала Игорь», – сообщил собеседник агентства.
Убитому боевику было 34 года, он родился в Черновцах и происходил из семьи членов экстремистской Организации украинских националистов. В юности он состоял в скаутской организации «Пласт», а позже возглавлял ее черновицкое отделение. Во время событий на майдане Гангала организовывал беспорядки в родном городе, а после начала спецоперации на Украине пошел служить в вооруженные силы.
Вместе с ним погиб старший лейтенант Николай Гринько из той же бригады территориальной обороны. Кроме того, в результате артиллерийского удара в регионе был ликвидирован капитан горно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Собецкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на территории Донецкой народной республики ликвидировали заместителя командира батальона штурмовой бригады ВСУ Николая Зинько.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переброске украинским командованием боевиков из националистических формирований к линии соприкосновения.