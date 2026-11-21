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Развожаев сообщил об уничтожении семи украинских беспилотников над Севастополем
Силы противовоздушной обороны и мобильные группы нейтрализовали семь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Всего нейтрализовано семь БПЛА», – сообщил Развожаев в «Максе».
В результате налета никто из людей не пострадал. Какие-либо инфраструктурные объекты в городе также не получили повреждений.
Губернатор напомнил горожанам о необходимости соблюдать осторожность.
Позднее в городе была повторно объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу сообщалось, что российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата над Севастополем.
Перед этим в районе Севастополя нейтрализовали пять вражеских беспилотников.