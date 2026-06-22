  • Новость часаМЧС: Ураган обесточил тысячи домов в городе Кушва в Свердловской области
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    43 комментария
    22 июня 2026, 22:09 • Новости дня

    Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за немецкого оружия на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Применение переданного Киеву немецкого вооружения для атак по российской территории грозит полномасштабным втягиванием Берлина в конфликт и катастрофическими последствиями, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт раскритиковала милитаристский курс немецких властей, передает РИА «Новости».

    «Те, кто несет войну в Россию с помощью немецкого оружия, в конечном счете принесут войну и в саму Германию. Федеральное правительство обязано безотлагательно отдать приоритет дипломатии, а не эскалации, и сделать все возможное для предотвращения катастрофы, которая в ядерную эпоху способна уничтожить Германию целиком», – написала политик в социальной сети X.

    Заявление прозвучало на фоне планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передать украинской стороне сотни ракет. Берлин также намерен выделить дополнительные 400 млн долларов на закупку американского оружия.

    Немецкое правительство профинансирует приобретение примерно 50 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках международной программы.

    Вагенкнехт предупредила об угрозе атомной войны из-за дискуссий о сбивании российских беспилотников.

    22 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.

    Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.

    Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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    22 июня 2026, 06:17 • Новости дня
    ЦБ отверг идею банков об альтернативной платежной системе
    ЦБ отверг идею банков об альтернативной платежной системе
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулятор не поддержал инициативу Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка по разработке совместной платежной системы, которая могла бы конкурировать с действующей Национальной системой платежных карт.

    Центробанк концептуально отверг идею запуска нового финансового сервиса, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, ЦБ не устроила как концепция платформы на основе карточных расчетов, так и вторая версия бизнес-модели, предполагавшая транзакции по QR-кодам.

    Банк России счел предложенные варианты недостаточно технологичными по сравнению с уже существующими на отечественном рынке решениями.

    «Позиция регулятора была довольно жесткой», – отметил один из источников.

    Окончательное решение было озвучено банкирам на встрече в мае после серии предварительных совещаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк в январе сообщил о решении ввести единый QR-код для любых платежей. Он обязал российские кредитные организации применять его для любых денежных переводов. В России с 1 сентября решили ввести универсальный QR-код для оплаты товаров.

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    22 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    Миронов: ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска атаковали рейсовый транспорт в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик, в результате чего ранения получили более десятка мирных жителей, сообщил директор предприятия «Горсвет», которое занимается пассажирскими перевозками, Владимир Миронов.

    Инцидент произошел около 16.30 по московскому времени. Под удар попал следовавший по второму маршруту автобус ПАЗ в Калининском районе города. В этот момент салон был полностью заполнен пассажирами, передает ТАСС.

    Миронов описал ситуацию на момент атаки. «Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. Так в притруску хорошо было», – сказал руководитель компании. По словам главы компании-перевозчика, водитель не пострадал, а основные повреждения пришлись на заднюю часть и крышу машины. Осколками разбило стекло двери и пробило потолочную обшивку, что указывает на применение дрона.

    Мэр города Иван Приходько в своем канале в Max также уточнил данные о жертвах. В результате удара количество получивших ранения граждан возросло до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько проинформировал о ранении 12 мирных граждан при ударе беспилотника по маршрутному транспорту.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево.

    В апреле текущего года водитель пассажирского автобуса в Калининском районе Горловки получил ранение из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

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    22 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» разгромили батальон мучителя «Цитруса» в районе Лосевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки наибольшего успеха достигли в районе Лосевки Харьковской области, где штурмовики разбили подразделения 159 омбр ВСУ.

    «В этом районе за оборону ВСУ отвечает подразделение 5 батальона 159 омбр во главе с командиром позывной «Цитрус». Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию «Цитруса» недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 12 участках на 800 метров. Стрелковые бои идут в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.

    На Великобурлукском направлении ожесточенные бои идут в районе Петро-Ивановки, где бойцы продвинулись на одном участке на 400 метров.

    «В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь населенного пункта на 150 м и заняли порядка 10 домовладений. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы», – поделились «Северяне».

    Бойцы «Севера» рассказали, что в Черниговской области большие потери несут  подразделения 3 батальона 114 обр ТерО: среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

    На Сумском направлении в Иволжанском продолжаются тяжелые встречные бои, в ходе которых удалось сломить сопротивление врага, продвинуться и закрепиться в нескольких домовладениях. А в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах возле Михайловки и Покровки. За сутки штурм-подразделения продвинулись на 300 м.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках. Общее продвижение составило до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона. Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом. Пленный боец ВСУ Контробай заявил, что Украина потеряла Красный Лиман.

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    22 июня 2026, 00:57 • Новости дня
    Для въезда во Вьетнам россиян обязали получать QR-код

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Вьетнама изменили правила въезда в страну иностранных граждан, обязав их заполнять специальную анкету и получать QR-код перед прилетом. Нововведения вступили в силу с понедельника, 22 июня.

    Для посещения Вьетнама туристам нужно оформлять электронную карту прибытия. Нововведение затрагивает всех иностранцев, в том числе россиян, которые прибывают по безвизовому режиму до 45 дней или имеют электронную визу, передает «РИА Новости».

    «Департамент миграционного контроля министерства общественной безопасности Вьетнама ввел систему обязательной предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров, пребывающих в три главных воздушных гавани страны –  международные аэропорты Ханоя, Хошимина и острова Фукуок», – сказано в заявлении посольства.

    Анкету предстоит заполнять за 72 часа до вылета, указывая паспортные данные, информацию о визе, а также место и сроки пребывания.

    После успешной регистрации система выдаст QR-код, который необходимо показать на паспортном контроле.

    Как ранее отмечал постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов, турпоток из России во Вьетнам в прошлом году увеличился в три раза из-за роста числа рейсов.

    Заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле сообщала, что за первые пять месяцев 2026 года Вьетнам посетили почти 500 тыс. российских граждан. По прогнозам, до конца 2026 года эта цифра может превысить 1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос на туры во Вьетнам среди россиян в 2025 году впервые сравнялся с Таиландом.

    Этим летом из России можно отправиться прямыми рейсами в 35 стран. Россияне назвали места для идеального отпуска.


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    22 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    @ rosatom.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Строительные работы на первом энергоблоке атомной электростанции в Турции подошли к концу, начались холодные гидравлические испытания реактора, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе визита на станцию.

    Лихачев в ходе визита на станцию подтвердил окончание возведения объекта. Специалисты уже приступили к следующему важному этапу подготовки масштабного проекта к запуску, передает ТАСС.

    «Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена», – заявил руководитель госкорпорации. До старта пусковых операций остаются считанные недели.

    После завершения всех текущих процедур эксперты проведут тщательную ревизию проделанной работы. По итогам проверки в финальный этап будут внесены необходимые корректировки для обеспечения надежной работы станции.

    В январе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о завершении строительства первого реактора АЭС «Аккую» на 99%.

    Байрактар 4 января сообщил, что готовность первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» достигла 95%.

    В декабре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ввод в эксплуатацию первой очереди турецкой АЭС «Аккую» намечен на 2026 год.

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    22 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 59 украинских беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в течение двух часов сообщал о работе системы ПВО, которая сбивала украинские дроны на подлете к городу, с 3 утра их было ликвидировано 59 штук.

    «Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в Max-канале в 5 утра.

    До этого Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ. Всего с 4 до 5 утра было сбито 59 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. С 5 утра все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.


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    22 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах

    В Запорожской области нашли заминированные купюры

    Tекст: Катерина Туманова

    Скрученные денежные купюры с заминированной начинкой стали находить на улицах Михайловка в Запорожской области, о чем сообщили в администрации Михайловского района.

    «В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Уважаемые родители! Просим вас немедленно провести беседу с детьми! Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», – сказано в Telegram-канале администрации.

    Там призвали объяснить детям основы безопасности, согласно которым подобные находки стоит обходить, избегать любого касания и срочно сообщить взрослым или специальным службам.

    В сообщении напомнили, как в 2025 году в подмосковном Красногорске ребенок лишился пальцев из-за замаскированного под купюру взрывного устройства.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, в мае украинские БПЛА повредили амбулаторию Токмакской центральной районной больницы. ВСУ 19 июня нанесли удар по больнице в Запорожской области. При атаке БПЛА ВСУ на Запорожскую область повреждения получил рейсовый автобус.


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    22 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Российские войска поразили склад боеприпасов и позиции ВСУ в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группировки «Юг» успешно ликвидировали пункт временной дислокации и арсенал противника в Константиновке, сообщило Минобороны.

    Точечные удары наносились при тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. Вражеский объект располагался в одном из домов частного сектора. Огонь артиллерии спровоцировал возгорание здания, что привело к мощной детонации хранившихся внутри боеприпасов.

    Российские подразделения продолжают удерживать под постоянным огневым контролем все районы населенного пункта, подчеркнули в Минобороны. Операторы разведывательных дронов помогают оперативно выявлять и уничтожать любые появляющиеся цели.

    Видео с уничтожением пункта дислокации и склада боеприпасов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

    В субботу российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом.

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    22 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    Партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует уйти в отставку по примеру премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Представители оппозиции опубликовали изображение с новостью об уходе британского политика. «Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конечном счете всегда терпит крах. Когда же политическая элита в Германии наконец придет к этому же выводу?» – говорится в публикации АдГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер ранее заявлял о возможности досрочных выборов. По его словам, голосование может пройти уже в 2027 году из-за снижения рейтингов действующей правящей коалиции под руководством Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Политик анонсировал старт выборов нового лидера на 9 июля.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту отставку серьезным предупреждением для других западных политиков.

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    22 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками
    Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский книжный союз расширил реестр литературы с упоминанием запрещенных веществ, добавив туда труды Ленина, Маяковского и Пелевина.

    В обновленный отраслевой перечень вошли более 100 новых изданий, передает ТАСС. Среди них оказались произведения «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского.

    Специальными отметками также снабдят романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Непобедимое солнце». Маркировке подлежат сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан», четыре детектива норвежца Ю Несбе и тексты шведского автора Фредрика Бакмана.

    Ранее реестр насчитывал около одной тыс. произведений, включая работы Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Стивена Кинга и Чака Паланика. Список обновляется еженедельно по заявлениям правообладателей.

    С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, обязывающие маркировать литературу, изданную после 1 августа 1990 года. Если в тексте есть упоминания запрещенных препаратов, книга должна содержать предупреждение со знаком восклицания и антинаркотической надписью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский книжный союз составил первый перечень произведений для специальной маркировки. Закон об упоминании наркотиков в литературе вступил в силу весной этого года. Российские издатели начали печатать предупреждающие знаки на обложках.

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    22 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Рожин: Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о текущей ситуации в Красном Лимане. По его данным, российские подразделения уверенно закрепляются в населенном пункте.

    «Российские флаги в Красном Лимана. Сейчас они фиксируются в большинстве районов города», – заявил эксперт в Max. Он отметил, что боевые действия в этом направлении продолжаются.

    Помимо городских кварталов, столкновения идут в лесах к югу от Красного Лимана. Также российские силы ведут бои за Старый Караван, продвигаясь в сторону Райгородка и Славянска.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Юрий Контробай заявил о потере Киевом контроля над Красным Лиманом.

    Двумя днями ранее штурмовые отряды российской армии продвинулись в городской застройке этого населенного пункта.

    До этого Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков подразделений противника.

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    22 июня 2026, 17:29 • Новости дня
    В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета

    Депутат Аксаков раскритиковал предложение КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подверг резкой критике инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего использовать средства граждан и бизнеса, размещенные в банках, для пополнения бюджета.

    Парламентарий в беседе с телеканалом RTVI подчеркнул, что банковские вклады выполняют важную функцию для экономики и финансовой системы страны. По его словам, «деньги, которые находятся на вкладах и так далее – это ресурс для кредитования экономик, для проведения финансовых операций». Аксаков отметил, что изъятие или заморозка этих средств способно негативно сказаться на экономической активности, передает ТАСС.

    Председатель профильного думского комитета предупредил, что подобные меры приведут к сокращению доступных финансовых ресурсов. Он пояснил: «А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег».

    Депутат также заявил, что реализация такой идеи не отвечает интересам ключевых участников экономических процессов. По его словам, в этом «никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес».

    Оценивая предложение Зюганова в целом, Аксаков высказался предельно категорично. «Поэтому это бред», — заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

    Ранее во время предвыборного съезда партии лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением изъять средства, размещенные на банковских счетах граждан и компаний, для решения государственных задач. По его словам, в банках «в условиях войны» размещены 67 трлн рублей физических лиц и еще 63 трлн рублей предприятий. «Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров», – заявил он. По мнению политика, данные эти средства «не вкладываются ни в производство, никуда».

    В мае министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о возможной заморозке вкладов населения.

    Ранее глава Минфина назвал ерундой идею изъятия сверхприбыли у российских банков.

    Банк России счел абсурдными инициативы по ограничению доступа граждан к личным активам.

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