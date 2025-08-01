Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов, среди которых есть граждане Британии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья. По его словам, занятия проходят во время летних каникул и напоминают практики, схожие с деятельностью «Гитлерюгенд». Руководство учебным процессом осуществляют британцы, а основные занятия ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

Среди дисциплин, которые преподаются школьникам, – обращение с огнестрельным оружием, проведение боевых стрельб, элементы рукопашного боя («боевой гопак»), основы первой медицинской помощи и инженерная подготовка. Особое внимание, по словам источника агентства, уделяется формированию у подростков враждебного отношения к России: «Ключевой целью является идеологическая обработка школьников. Воспитание ненависти к России и русским», – заявил представитель подполья.

Как утверждает собеседник, детям показывают видеоматериалы, которые якобы иллюстрируют последствия ударов российских войск по гражданским объектам, чтобы усилить антироссийские настроения. Между тем российская сторона неоднократно подчеркивала, что не наносит ударов по гражданской инфраструктуре.

В ходе такой подготовки проводится отбор наиболее мотивированных школьников, хорошо владеющих русским языком. С ними позже планируют проводить дополнительное обучение диверсионным методам для последующей заброски на территорию России, отмечает представитель подполья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье предупредило о готовности противодействовать французским военным на Украине. Подполье также сообщило о серии взрывов на авиабазе Вооруженных сил Украины под Одессой. Подпольщики заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.