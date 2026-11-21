19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Российская авиация нанесла удар по пункту управления БПЛА под Харьковом
Минобороны: ВКС поразили пятью ФАБ-500 пункт управления БПЛА под Харьковом
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту управления беспилотниками погранслужбы Украины в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
Для удара были использованы пять авиабомб фаб-500, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВКС России поразили командный пункт 6-го рейнджерского полка ссо Украины в Харьковской области.
В четверг российские войска нанесли удар ФАБом по командному пункту батальона украинской территориальной обороны в районе Стецковки на Сумском направлении.
В сентябре Министерство обороны показало удары ВКС России с применением фаб-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР.