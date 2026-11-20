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WP: Трамп призвал союзников Киева заключить с Кремлем сделку
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским заявил, что президент России Владимир Путин устал от конфликта и готов к заключению мира.
«По словам четырех источников, знакомых с ходом встречи, президент Дональд Трамп заявил в четверг на встрече европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, что президент России Владимир Путин стремится к миру, и призвал их заключить сделку с Кремлем, чтобы они могли перенаправить средства, которые они тратят на Украину, себе», – пишет The Washington Post.
Трамп присоединился к встрече европейских лидеров по телефону спецпосланника Джареда Кушнера с борта президентского самолета. В ходе разговора он сравнил конфликт на Украине с битвой при Геттисберге.
По словам американского президента, Путин сейчас готов на условия, которые еще несколько месяцев назад отверг бы, и это необходимо использовать.
Стив Уиткофф, присутствовавший на встрече, отметил: «Трамп дал нам инструкции делать все возможное, чтобы положить конец этому конфликту, и поддерживать эти усилия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США заявил о понимании позиции президента России Владимира Путина из-за ударов ВСУ по Крымскому мосту. Путин сообщил об ответных действиях Москвы и отказе от временного прекращения огня на Украине. Он также рассказал о значительном внимании к украинскому конфликту на прошедших переговорах по инициативе американского лидера.