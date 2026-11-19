Юрист: Цель алиментов – обеспечить потребности ребенка, а не роскошную жизнь экс-супруге

Юрист Соловьев прокомментировал решение кс по алиментам футболиста Сафонова

Tекст: Татьяна Косолапова

«Это решение Конституционного суда не про сумму в 300 тыс. рублей, с моей точки зрения, оно вообще про справедливость. Начнем с того, что алименты по своей правовой природе представляют собой денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Они выплачиваются с дохода после удержания НДФЛ. При этом у нас есть социальная норма, согласно которой алименты привязаны к средней зарплате по региону. На сегодняшний момент их можно уплачивать добровольно, по соглашению, в определенной сумме либо по решению суда», – говорит Соловьев.



По словам эксперта, если алименты назначает суд, возможны два варианта: фиксированная сумма или процентная доля от полученного дохода. Именно конституционность этой нормы и оспаривал Сафонов, считая, что взыскание четверти дохода на ребенка является чрезмерным, ущемляет его права и посягает на его имущество. Суд же решил, что автоматически применять долевой расчет к высоким доходам без возможности использовать иной вариант недопустимо, если размер алиментов не обоснован реальными и разумными потребностями ребенка.

«Раз это деньги на содержание несовершеннолетнего, их размер должен быть напрямую связан с теми расходами, которые осуществляются на ребенка. Если же сумма не обусловлена разумными потребностями ребенка, это приводит к лишению плательщика его имущества, что не вытекает из конституционного предназначения алиментов и существа алиментной обязанности. Очень важную оговорку Конституционный суд сделал в отношении недобросовестности родителя, в распоряжение которого поступают алименты. Фиксированная доля от дохода в таком случае может создавать предпосылки для злоупотреблений, то есть для нецелевого использования алиментов и улучшения таким родителем своего финансового положения за счет плательщика», – делится правовед.

Юрист подчеркивает, что КС отметил еще одно важное обстоятельство. Если между родителями, а чаще всего это бывшие супруги, сложились конфликтные отношения, один из них может попытаться использовать этот механизм в качестве своего рода кары для плательщика. При этом ни одну норму неконституционной не признали, однако за судами закрепили право определять алименты в фиксированной сумме. Сама цифра в 300 тыс. рублей абсолютно условна, а порогом служат 200 тыс. рублей в месяц, с которых начинается повышенное налогообложение и доход считается сверхдоходом.

«В сухом остатке мы получили признание на уровне Конституционного суда того, что размер алиментов должен покрывать именно потребности несовершеннолетнего. Конечно, с учетом ряда сопутствующих факторов, таких как питание, состояние здоровья, необходимость лечения, обучение и образование, посещение дополнительных кружков и секций, летний отдых и оздоровление. Но при этом размер алиментов не должен способствовать шикарному образу жизни одного из родителей, который остается с ребенком и может частью средств распоряжаться по своему усмотрению. Такая сумма является избыточной для покрытия расходов на ребенка, и в этом вся суть. Мне кажется, это достаточно ясное, давно назревшее решение, которое очень многое разъясняет», – заключил Соловьев.

Ранее Конституционный суд удовлетворил жалобу футболиста Матвея Сафонова на норму Семейного кодекса о взыскании алиментов в доле от дохода. Сафонов просил установить выплаты в твердой сумме в размере 300 тыс. рублей в месяц, однако нижестоящие суды отказали ему в снижении алиментов. Зарплата футболиста в качестве вратаря «Краснодара» составляла порядка 8-12,5 млн рублей в месяц.

КС напомнил, что оспариваемая норма во многом воспроизводит советское регулирование, когда доходы граждан были однородными и определять объем потребностей ребенка в каждом деле не требовалось. Сегодня заработки могут существенно различаться, и при взыскании алиментов суды должны это учитывать.

КС также отметил, что доходы свыше 200 тыс. рублей в месяц относятся к высоким и облагаются по повышенной ставке. Поэтому, по оценке суда, алименты в размере 300 тыс. рублей в месяц следует считать достаточными для содержания ребенка и соблюдения баланса интересов сторон.

КС также сослался на зарубежную практику, согласно которой цель алиментов – обеспечивать содержание ребенка, а его разумные потребности имеют пределы. «Практика подавляющего большинства государств показывает, что алименты не предполагают участия в роскоши родителей, не служат обогащению второго родителя и что даже при очень высоком доходе родителей потребности их несовершеннолетнего ребенка имеют пределы», – говорится в постановлении Конституционного суда.