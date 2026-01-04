В Татарстане в городском колодце нашли мертвыми двух детей

Tекст: Вера Басилая

Трагедия произошла 4 января 2026 года рядом с несанкционированной детской горкой. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ход расследования находится под контролем прокуратуры, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

В надзорном ведомстве сообщили, что проводится проверка работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Прокуратура также изучает действия органов местного самоуправления, связанных с устранением несанкционированных детских сооружений, и организаций, обслуживающих канализационные сети.

Ранее двое братьев девяти и 11 лет провалились под лед на реке Пехорка в Балашихе. Инцидент произошел вечером 27 декабря 2025 года рядом с жилым комплексом на улице Яганова, где находилась горка. Прохожие успели спасти детей благодаря быстрой реакции.