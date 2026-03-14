В порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА
Пожар возник в порту Фуджейры в ОАЭ после атаки БПЛА, ряд операций по погрузке нефти приостановлены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Пожар вспыхнул в порту Фуджейры в ОАЭ после атаки беспилотника, в результате чего часть операций по погрузке нефти временно приостановлена, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Источники сообщают, что происшествие случилось утром в субботу, когда на объект FOIZ упали обломки после работы системы противовоздушной обороны.
В материале агентства отмечается: «Ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры, расположенном недалеко от Ормузского пролива, приостановлены после атаки дрона и пожара в субботу утром». Известно, что нефтепромышленная зона Фуджейры в последнее время уже несколько раз подвергалась атакам с воздуха со стороны Ирана.
По данным властей эмирата, 9 марта также был зафиксирован пожар на одном из объектов нефтяной зоны после падения обломков сбитого дрона. Терминал Фуджейры, расположенный на побережье Аравийского моря, играет стратегическую роль, поскольку позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива, который оказался практически заблокирован после нападения Израиля и США на Иран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран разрешил проход танкеров через Ормузский пролив при условии оплаты нефти в юанях. Глава Евросовета выразил обеспокоенность в связи с решением США по ограничению импорта российской нефти. Дональд Трамп допустил возможность военного конвоирования танкеров в Ормузском проливе.