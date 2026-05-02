Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.15 комментариев
NYT: США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику
Вашингтон решил сократить присутствие своих вооруженных сил на немецкой территории из-за недостаточной поддержки ближневосточной стратегии американского президента, пишет газета New York Times.
Соединенные Штаты в частном порядке объяснили вывод части своего контингента из ФРГ наказанием Берлина, передает РИА «Новости».
Причиной стала недостаточная помощь в ближневосточном конфликте и критика американских действий.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы ведомства. Из страны выведут 5 тыс. военнослужащих в течение периода от шести до 12 месяцев.
«Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание для Германии за то, что та не предоставила больше помощи с военной кампанией согласно требованию Трампа, а также за критику стратегии Трампа со стороны самого высокого уровня», – пишет The New York Times.
Ранее Дональд Трамп допустил вероятность вывода войск из Италии и Испании. Американский лидер подчеркнул, что Рим не оказал Вашингтону никакой помощи.
Кроме того, глава Белого дома раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова о недооценке Ирана западными странами. Президент обвинил политика в некомпетентности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил вывод 5 тыс. американских военнослужащих с территории Германии.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сокращение контингента США предсказуемым шагом.
Глава польского правительства Дональд Туск жестко раскритиковал планы Соединенных Штатов.