МИД: Берлин проигнорировал российские запросы по взрывам на «Северных потоках»

Спикер МИД Захарова: Берлин проигнорировал российские запросы по взрывам на «Северных потоках»

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, все запросы российской стороны о правовой помощи остались без должного внимания со стороны немецких властей, хотя Берлин пытается создать видимость активного расследования, однако на деле никаких существенных результатов представлено не было, передает ТАСС.

Дипломат напомнила, что в других случаях, когда требовалось обвинить Россию или ввести против нее санкции, немецкие власти действовали «гораздо оперативнее».

«Находилось все: и доказательная база, и формулировки обвинений. Буквально пару дней, максимум несколько недель», – подчеркнула она.

Ранее в Турции заявили, что взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии.