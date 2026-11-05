Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Беременная девушка пострадала при порыве теплосети в Липецке
В Липецке в результате порыва на сетях горячего водоснабжения пострадала беременная девушка, она получила ожоги второй степени, сообщил мэр города Михаил Щербаков.
Беременная девушка 2007 года рождения получила ожоги второй степени в результате порыва на сетях горячего водоснабжения «РИР энерго» на улице Литаврина в Липецке, написал мэр в «Макс».
«Искренне желаю ей скорейшего выздоровления. Министр здравоохранения (региона Лилия Самошина) лично контролирует ситуацию», – сообщил Щербаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре малолетняя школьница в Архангельске получила сильные ожоги при падении в яму с горячей водой из-за прорыва теплотрассы.
Летом 15-летняя жительница Московской области облила терминал АЗС горючей жидкостью из-за психологического давления и шантажа.