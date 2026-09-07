Чернышенко: Россияне вернулись в 39 летних олимпийских видов спорта

Tекст: Денис Тельманов

Чернышенко рассказал, что российские спортсмены получили разрешение на участие в зарубежных состязаниях, передает ТАСС. Летом 2026 года Международный олимпийский комитет снял ограничения, действовавшие с прошлых лет. Теперь атлеты могут выступать не только в нейтральном статусе, но и под национальным флагом с гимном.

«В целом Минспорт России ведет системную работу по возвращению наших спортсменов на международную арену. Они допущены к участию уже в 39 летних олимпийских видах спорта и самбо. Отмечу, что в 23 видах спорта наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях с российским флагом и гимном», – сообщил Чернышенко.

Заместитель председателя правительства добавил, что в текущем году сборная планирует выступить на 60 чемпионатах мира и Европы по 29 олимпийским дисциплинам.

Также идет активная подготовка к юношеским Играм в Дакаре. Эти соревнования пройдут в первой половине ноября, где россияне будут представлены в 14 видах спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

Отечественные спортсмены уже готовятся к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Российские атлеты успешно преодолевают международные ограничения благодаря курсу на деполитизацию соревнований.