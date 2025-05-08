«Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что кристалл янтарного оттенка весит 468,3 карата и имеет размеры 56 на 54 на 22 миллиметра. По словам пресс-службы, находка была сделана на территории Якутии, передает ТАСС.

Генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев пояснил, что алмазу дали имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Такое решение приняли, потому что кристалл был найден в юбилейном году.

3 мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что ювелирная компания «Алроса» собирается выставить на торги редкий бриллиант «Новое солнце» ярко-желтого цвета весом более 100 карат.

Ранее компания «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России весом более 100 карат.