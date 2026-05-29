Топ-менеджер Disney получил срок за мармелад с наркотиками
Химкинский городской суд Московской области признал виновным топ-менеджера Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира в попытке провезти наркотики через московский аэропорт Шереметьево.
Мужчину приговорили к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Дополнительно суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей, передает ТАСС.
Осужденный, по данным суда, прилетел в Россию из Катара в январе 2026 года.
В зеленом коридоре Шереметьево мужчину остановили для проверки, в его багаже нашли мармелад с наркотическим веществом, после чего его задержали. В суде Судхир заявил, что препарат ему назначил врач в США для купирования последствий, связанных с операцией на мозге. По информации суда, он руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney Company.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о снижении наказаний за приобретение наркотиков. В феврале прошлого года Солнцевский суд Москвы арестовал американца Уэйна Байерса за попытку провоза марихуаны через аэропорт Внуково.