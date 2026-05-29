Топ-менеджер Disney получил срок за мармелад с наркотиками

Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам

Tекст: Алёна Задорожная

Опрошенные ожидаемо разделились на две категории. Часть из них выступила категорически против татуировок.

«Не думаю, что есть такая фраза или рисунок, который я хотела бы оставить на себе на всю жизнь», – философски замечает одна из девушек. «Тату – это некрасиво. Для меня тело – храм. И то, что они расписаны у нас по всей России, не считается», – добавила другая.

При этом некоторые горожане указывают: человек с татуировками не вызывает доверия как профессионал. «Представителей ряда значимых профессий я буду воспринимать не столь серьезно, если у них будут тату», – делится москвичка.

Род деятельности действительно может выступать ограничением для принятия решения о нанесении рисунка. «В будущем хотелось бы сделать маленькую татуировку. Может, сделала бы и больше, но профессия не позволит, потому что я учусь на госслужащего», – признается девушка.

Другая часть опрошенных относится к татуировкам более благосклонно, но тоже с оговорками. «Бывает, что люди делают рисунки даже на лице. Это уже явно лишнее», – уточняет опрошенная.

«Мне тату не нужны. Они останутся со мной на всю жизнь и не имеют никакого смысла, пока не произойдет что-то важное. Есть же смысл в моих руках и ногах. Также и в каждой татуировке он должен быть», – добавляет мужчина.

«Если я сделаю тату – это должно быть что-то красивое. Иначе со временем она может разонравиться. Тогда придется забивать всю руку, и я уже не остановлюсь», – рассуждает москвич.

Есть и те, кто поддерживает идею украшения тела рисунками. «Я хорошо отношусь к татуировкам. У меня их еще нет, но думаю, в ближайшее время можно набить», – рассказывает молодая горожанка.

«Если тату аккуратная, то почему бы и нет? Это ж не наколки», – соглашается представитель более старшего поколения. «Мне понравилась тату, и я набила. Сын тоже хочет, но я позволю ему это сделать немножко позже», – отмечает москвичка, у которой есть тату на руках и ногах.

«Татуировка должна быть красивой, аккуратной и не слишком темной. У меня есть сын, думаю, может набить что-то связанное с датой его рождения», – признается другой опрошенный.

