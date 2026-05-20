ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная служба безопасности пресекла подготовку диверсии в Краснодарском крае, передает РИА «Новости». Местный житель был завербован через мессенджер Telegram и намеревался использовать самодельные зажигательные устройства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта», – сообщили в ведомстве. Установлено, что куратором выступал представитель запрещенной в России украинской организации.

Помимо подготовки теракта, задержанный публиковал в интернете ложную информацию для дискредитации российских военнослужащих в зоне спецоперации. Он также размещал призывы финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под покровительством ВСУ.

Следственный отдел краевого управления ФСБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая государственную измену и приготовление к теракту. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

