ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае
ФСБ сорвала теракт в Краснодарском крае, задержан и арестован житель Краснодара, готовивший по заданию украинских террористов поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона.
Федеральная служба безопасности пресекла подготовку диверсии в Краснодарском крае, передает РИА «Новости». Местный житель был завербован через мессенджер Telegram и намеревался использовать самодельные зажигательные устройства.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта», – сообщили в ведомстве. Установлено, что куратором выступал представитель запрещенной в России украинской организации.
Помимо подготовки теракта, задержанный публиковал в интернете ложную информацию для дискредитации российских военнослужащих в зоне спецоперации. Он также размещал призывы финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под покровительством ВСУ.
Следственный отдел краевого управления ФСБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая государственную измену и приготовление к теракту. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая силовики пресекли деятельность группы украинских шпионов в нескольких российских городах.
Осенью прошлого года правоохранители арестовали подростка за поджоги релейных шкафов на Северо-Кавказской железной дороге.
Прошлым летом сотрудники ФСБ задержали молодого человека за подготовку взрыва на объекте энергетики в Краснодарском крае.