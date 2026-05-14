Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны около Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пискуновки, Тихоновки, Артема и Рай-Александровки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Противник при этом потерял до 115 военнослужащих, бронемашину и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Хотенью, Малой Рыбицей, Запсельем, Бачевском и Кондратовкой в Сумской области.

А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уд, Украинки, Рясного, Волоховки и Чайковки, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 215 военнослужащих и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пришиба, Красного Лимана, Татьяновки, Святогорска ДНР, Подлимана, Шийковки, Петровки и Дружелюбовки Харьковской области.

Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Криворожья, Анновки, Торского, Василевки, Сергеевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области, а также взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.