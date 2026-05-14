Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
На Ставрополье водитель погиб в ДТП с четырьмя грузовиками
В Ипатовском округе Ставропольского края произошло массовое столкновение четырех большегрузов, вспыхнул пожар, погиб один из водителей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Трагедия на дороге унесла жизнь человека после столкновения грузовиков на Ставрополье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Грузовой автомобиль «Камаз» врезался в три стоящих большегруза.
«По предварительным данным, водитель грузовика «Камаз» не справился с управлением и допустил наезд на стоящие у светофора в месте производства дорожно-ремонтных работ грузовик «Камаз» и два седельных тягача с полуприцепами Iveco», – добавили в Госавтоинспекции.
В результате сильного удара две машины загорелись. Водитель первого «Камаза», спровоцировавший ДТП, погиб на месте, его личность сейчас устанавливают правоохранители.
Еще один пострадавший, управлявший вторым «Камазом», доставлен в больницу города Ипатово. Из-за пожара на трассе инспекторы ввели ограничения движения на 61-м километре автодороги Преградное – Тахта – Ипатово.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года две женщины погибли при столкновении легковой машины с «Камазом» в Приморском крае.