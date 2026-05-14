На Ставрополье водитель погиб в ДТП с четырьмя грузовиками

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия на дороге унесла жизнь человека после столкновения грузовиков на Ставрополье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Грузовой автомобиль «Камаз» врезался в три стоящих большегруза.

«По предварительным данным, водитель грузовика «Камаз» не справился с управлением и допустил наезд на стоящие у светофора в месте производства дорожно-ремонтных работ грузовик «Камаз» и два седельных тягача с полуприцепами Iveco», – добавили в Госавтоинспекции.

В результате сильного удара две машины загорелись. Водитель первого «Камаза», спровоцировавший ДТП, погиб на месте, его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Еще один пострадавший, управлявший вторым «Камазом», доставлен в больницу города Ипатово. Из-за пожара на трассе инспекторы ввели ограничения движения на 61-м километре автодороги Преградное – Тахта – Ипатово.

