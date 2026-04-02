Трамп высмеял «побитого женой» Макрона в беседе об отношениях США и НАТО

«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы

Tекст: Илья Абрамов

Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.

Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.

Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.

На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.

Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.

Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.

Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.

Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.

Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.

Все эти акторы, за исключением Веллингтона, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем же месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). В сравнении с февралем, разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.

Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.

Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.