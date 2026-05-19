Испания стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского газа

Tекст: Дарья Григоренко

В начале весны испанские компании ввезли трубопроводный и сжиженный природный газ из России совокупно на 358,9 млн евро. Месяцем ранее это государство занимало лишь третью строчку по объемам газового импорта из России, передает РИА «Новости».

В пятерку крупнейших европейских покупателей российского топлива также вошли Франция с показателем 320,4 млн евро и Бельгия, закупившая энергоносители на 253,8 млн евро. Следом расположились Венгрия и Греция, потратившие 174,2 млн и 103,8 млн евро соответственно.

В целом за март страны Евросоюза нарастили закупки газа из России в полтора раза. В месячном выражении общая сумма европейского газового импорта достигла 1,4 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте страны Евросоюза почти вдвое увеличили закупки российского сжиженного природного газа. Испания приобрела рекордный в истории страны месячный объем отечественного топлива.

В целом за первые четыре месяца текущего года экспорт российского СПГ в европейские государства возрос на 18,5%.