  • Новость часаВ Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оккультизм принял масштабы эпидемии

    @ Mary Evans Pictrure Library/Global Look Press

    19 мая 2026, 11:56 Мнение

    Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57

    В ходе расследования против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака выяснилось, что он активно пользовался услугами гадалки. В частности, он советовался с ней в отношении кадровых решений.

    Ермак также известен как организатор и вдохновитель гонений на УПЦ, и такая духовная поляризация – одна из особенностей Украины. С одной стороны – Украинская Православная Церковь, проявляющая поразительную жизнестойкость перед лицом уже многолетних гонений, с другой – традиции ведьмовства и оккультизма, которым не случайно привержены гонители Церкви.

    Еще раньше бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала о приверженности Ермака оккультным ритуалам. По ее словам, он привлекал магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Он «жгли какие-то травы, собирали воду с трупов и делали какие-то куклы, которые он складывал в определенный сундук». Прежде всего, это пример того, что оккультные практики не работают. Столько усилий предпринято, столько денег отдано, столько тошнотворных ритуалов произведено – и все без толку.

    Если все эти мастера тайных искусств не смогли предупредить своего клиента даже о приближающемся аресте, на что они вообще годятся? Причем это явно не первые попавшиеся, а «элитные» и высокооплачиваемые колдуны. Но ни добыть отчаянно необходимых сведений о замыслах врагов, ни наслать на этих врагов сглаз и порчу никому из этих волшебников и магов не удалось.

    «Тайные силы» еще раз показали свое полное бессилие и бесполезность. Есть шутливое выражение о крайне ушлом человеке: «Он обсчитает дьявола при продаже ему души». Оно, однако, неверно – дьявол сам кого хочешь кинет, с ним лучше просто не иметь дела. Но почему, при всей много раз продемонстрированной бесполезности «тайных искусств» люди вновь и вновь к ним прибегают?

    Психологи объясняют это желанием как-то снизить уровень тревоги, страха перед будущим. Человеку хочется думать, что он знает, что произойдет, а предупрежден – значит вооружен. Он хочет надеяться, что у него есть какие-то тайные рычаги воздействия на реальность, которые выручат его в трудную минуту.

    Кажется, что люди, пробившиеся на вершины власти, должны быть менее склонны к такого рода глупостям. Они, вроде бы, люди умные, холодные, практичные, и хорошо понимающие, с какой стороны бутерброд маслом намазан. Но нет. Власть совершенно не избавляет человека от влияния оккультных шарлатанов. Может быть даже наоборот. Дело в том, что у человека высокопоставленного может быть больше причин для тревоги.

    Высокий пост в любом случае означает тяжелую ответственность. Когда от тебя зависят судьбы множества людей, хочется переложить ответственность за трудные решения на кого-то еще. Собственно, правители еще в древнем мире окружали себя оракулами и гадателями. Этот соблазн может быть актуален для любого человека, несущего бремя власти. Но он многократно усиливается, когда человек по дороге в коридоры власти шел по головам, а то и по трупам, а получив власть, использовал ее отнюдь не для служения людям.

    «Взнесенный в важный сан пронырствами злодей» имеет гораздо больше причин для тревоги и беспокойства, чем средний обыватель. Потребность искать поддержки у невидимых и потусторонних сил у него может быть даже сильнее. При этом та же нечистая совесть, которую он приобрел, карабкаясь к власти, препятствует ему обратиться к христианству.

    Это можно сравнить с мексиканским культом «Санта Муэрте», «святой смерти», жутковатого божества с лицом черепа, которому поклоняются наркоторговцы, бандиты, проститутки и представители других опасных профессий. Они жаждут сверхъестественной помощи – но не хотят искать ее в христианской церкви, которая первым делом потребует от них оставить их образ жизни.

    Те «невидимые силы», помощи которых ищут люди, нанимающие колдунов, должны оказывать поддержку, но не требовать покаяния и исправления жизни. Что это за силы и какую цену они в конце концов потребуют за свою помощь – они не хотят задумываться.

    В итоге большое влияние на государственные решения начинают оказывать разные сумасшедшие и шарлатаны, которые и в самом деле приобретают «тайную власть» – не благодаря своим способностям манипулировать сверхъестественным, а благодаря своему умению водить высокопоставленных клиентов за нос.

    Хотелось бы пустить все это под рубрикой «их нравы», но, увы, массовое увлечение оккультизмом приняло эпидемические масштабы и на всем постсоветском пространстве, и вообще в мире.

    Мы, конечно, можем показать пальцем – «экая у них там бесовщина». Еще у Гоголя Малороссия предстает как место нездоровой мистики. Но, увы, пальцем могут показать и на нас. У нас самих очень слабый иммунитет против этой заразы.

    Влияние оккультизма, склонность людей обращаться к разного рода шарлатанам и дурным мистикам – это проблема и для России тоже, хотя пока что и не принявшая таких масштабов.

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом – если эта среда пропитана оккультизмом, они будут склонны принимать решения, советуясь с колдунами.

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Швеция решила закупить у Франции четыре фрегата
    Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации