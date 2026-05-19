Оккультизм принял масштабы эпидемии

В ходе расследования против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака выяснилось, что он активно пользовался услугами гадалки. В частности, он советовался с ней в отношении кадровых решений.

Ермак также известен как организатор и вдохновитель гонений на УПЦ, и такая духовная поляризация – одна из особенностей Украины. С одной стороны – Украинская Православная Церковь, проявляющая поразительную жизнестойкость перед лицом уже многолетних гонений, с другой – традиции ведьмовства и оккультизма, которым не случайно привержены гонители Церкви.

Еще раньше бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала о приверженности Ермака оккультным ритуалам. По ее словам, он привлекал магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Он «жгли какие-то травы, собирали воду с трупов и делали какие-то куклы, которые он складывал в определенный сундук». Прежде всего, это пример того, что оккультные практики не работают. Столько усилий предпринято, столько денег отдано, столько тошнотворных ритуалов произведено – и все без толку.

Если все эти мастера тайных искусств не смогли предупредить своего клиента даже о приближающемся аресте, на что они вообще годятся? Причем это явно не первые попавшиеся, а «элитные» и высокооплачиваемые колдуны. Но ни добыть отчаянно необходимых сведений о замыслах врагов, ни наслать на этих врагов сглаз и порчу никому из этих волшебников и магов не удалось.

«Тайные силы» еще раз показали свое полное бессилие и бесполезность. Есть шутливое выражение о крайне ушлом человеке: «Он обсчитает дьявола при продаже ему души». Оно, однако, неверно – дьявол сам кого хочешь кинет, с ним лучше просто не иметь дела. Но почему, при всей много раз продемонстрированной бесполезности «тайных искусств» люди вновь и вновь к ним прибегают?

Психологи объясняют это желанием как-то снизить уровень тревоги, страха перед будущим. Человеку хочется думать, что он знает, что произойдет, а предупрежден – значит вооружен. Он хочет надеяться, что у него есть какие-то тайные рычаги воздействия на реальность, которые выручат его в трудную минуту.

Кажется, что люди, пробившиеся на вершины власти, должны быть менее склонны к такого рода глупостям. Они, вроде бы, люди умные, холодные, практичные, и хорошо понимающие, с какой стороны бутерброд маслом намазан. Но нет. Власть совершенно не избавляет человека от влияния оккультных шарлатанов. Может быть даже наоборот. Дело в том, что у человека высокопоставленного может быть больше причин для тревоги.

Высокий пост в любом случае означает тяжелую ответственность. Когда от тебя зависят судьбы множества людей, хочется переложить ответственность за трудные решения на кого-то еще. Собственно, правители еще в древнем мире окружали себя оракулами и гадателями. Этот соблазн может быть актуален для любого человека, несущего бремя власти. Но он многократно усиливается, когда человек по дороге в коридоры власти шел по головам, а то и по трупам, а получив власть, использовал ее отнюдь не для служения людям.

«Взнесенный в важный сан пронырствами злодей» имеет гораздо больше причин для тревоги и беспокойства, чем средний обыватель. Потребность искать поддержки у невидимых и потусторонних сил у него может быть даже сильнее. При этом та же нечистая совесть, которую он приобрел, карабкаясь к власти, препятствует ему обратиться к христианству.

Это можно сравнить с мексиканским культом «Санта Муэрте», «святой смерти», жутковатого божества с лицом черепа, которому поклоняются наркоторговцы, бандиты, проститутки и представители других опасных профессий. Они жаждут сверхъестественной помощи – но не хотят искать ее в христианской церкви, которая первым делом потребует от них оставить их образ жизни.

Те «невидимые силы», помощи которых ищут люди, нанимающие колдунов, должны оказывать поддержку, но не требовать покаяния и исправления жизни. Что это за силы и какую цену они в конце концов потребуют за свою помощь – они не хотят задумываться.

В итоге большое влияние на государственные решения начинают оказывать разные сумасшедшие и шарлатаны, которые и в самом деле приобретают «тайную власть» – не благодаря своим способностям манипулировать сверхъестественным, а благодаря своему умению водить высокопоставленных клиентов за нос.

Хотелось бы пустить все это под рубрикой «их нравы», но, увы, массовое увлечение оккультизмом приняло эпидемические масштабы и на всем постсоветском пространстве, и вообще в мире.

Мы, конечно, можем показать пальцем – «экая у них там бесовщина». Еще у Гоголя Малороссия предстает как место нездоровой мистики. Но, увы, пальцем могут показать и на нас. У нас самих очень слабый иммунитет против этой заразы.

Влияние оккультизма, склонность людей обращаться к разного рода шарлатанам и дурным мистикам – это проблема и для России тоже, хотя пока что и не принявшая таких масштабов.

Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом – если эта среда пропитана оккультизмом, они будут склонны принимать решения, советуясь с колдунами.