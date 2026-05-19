Пнувшего бездомную собаку замдиректора института КФУ уволили
Заместитель директора по учебной и воспитательной работе института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Сергей Диброва лишился своей должности. Причиной увольнения стало жестокое обращение с бездомной собакой, передает ТАСС.
Исполняющий обязанности ректора университета Владимир Курьянов прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале. Поводом для разбирательства стала публикация в интернете видеозаписи, на которой мужчина наносит удар ногой спящему во дворе Симферополя животному.
«Подобное поведение категорически противоречит ценностям нашего вуза. Мы считаем жестокое обращение с животными абсолютно недопустимым – вне зависимости от обстоятельств и статуса человека, совершившего этот поступок», – заявил руководитель учебного заведения.
Он добавил, что в стенах университета нет места бесчеловечному отношению к живым существам, а задача вуза – воспитывать сострадательных и ответственных людей.
