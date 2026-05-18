Politico: Киев и Будапешт договорились решить проблему закарпатских венгров
Намеченные на вторник экспертные переговоры представителей Киева и Будапешта призваны решить проблему прав венгерского меньшинства, что может устранить главное препятствие для интеграции Киева в Евросоюз, отмечает Politico.
Глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила в соцсети, что стартующие во вторник обсуждения создадут основу для «быстрого и обнадеживающего урегулирования вопросов прав меньшинств».
Проблема прав венгров, проживающих на украинской территории, годами осложняла попытки Киева вступить в ЕС. Бывший премьер-министр Виктор Орбан называл это ключевым фактором отказа рассматривать заявку на присоединение к европейскому блоку. Запуск переговоров на экспертном уровне говорит о готовности Будапешта к достижению соглашения.
Глава украинского МИД Андрей Сибига ранее заявлял о намерении подписать договор о членстве в ЕС в 2027 году. До сих пор Венгрия блокировала открытие официальных переговорных глав, однако появились надежды на снятие вето в июне.
Полноценное членство остается отдаленной перспективой из-за отсутствия консенсуса о сроках. Германия предложила вариант «ассоциированного членства», против которого выступает украинская сторона. Еврокомиссия поддерживает компромиссное решение с завершением технических переговоров к концу 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Киева без восстановления прав венгерской диаспоры.
Прошлым летом глава МИД Венгрии Петер Сийярто исключил продвижение Украины к членству в Евросоюзе без возвращения прежних прав закарпатским венграм.
Еще весной прошлого года венгерские власти отложили намеченные переговоры с Киевом по вопросам национальных меньшинств.