Венгрия отложила переговоры с Украиной по национальным меньшинствам

Tекст: Дарья Григоренко

В минюсте Украины указали, что консультации должны были стать отправной точкой для регулярного диалога между странами по этой теме, передает Lenta.Ru.

Ранее стороны в Будапеште согласовали создание экспертных групп для совместной работы по 11 венгерским рекомендациям. Украинская делегация прибыла в Ужгород в ожидании встречи, рассчитывая получить первые промежуточные результаты именно 12 мая.

Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что «диалог должен быть продолжен».

9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

Между тем МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.