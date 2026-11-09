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СВР заявила о планах Европы «выдавить» украинцев на родину
СВР: Европа планирует выдать Украине проживающих в ЕС мужчин призывного возраста
Европейские чиновники ищут способы восполнить потери ВСУ и рассчитывают выдавить на родину украинцев, нашедших убежище в ЕС, чтобы они оказались в зоне боевых действий, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
«Евробюрократы рассчитывают, что в итоге многие украинцы будут выдавлены на родину, где незамедлительно окажутся в пекле сражений. При этом в антироссийском угаре в Брюсселе не думают ни о будущем еврозоны, которой украинская дешевая рабочая сила крайне нужна в условиях экономического кризиса, ни о будущем самой Украины, стоящей на грани демографической катастрофы», – говорится в сообщении на сайте СВР.
По информации СВР, руководство Евросоюза рассматривает более 1 млн украинских мужчин, проживающих в Европе, как способ придать агрессии против России «второе дыхание».
Отмечается, что первым шагом стало решение Совета ЕС с августа не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты. До конца года им планируют усложнить получение финансовых услуг, устройство на работу и наем жилья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия поручила странам Евросоюза разработать механизмы возвращения украинских беженцев на родину для обеспечения притока людей в армию.
В августе ЕС ужесточил правила предоставления временной защиты украинцам призывного возраста.
Служба внешней разведки сообщила о намерении Евросоюза использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией.