Украинский историк упрекнула Берлин в эскалации конфликта без передачи оружия

Историк Гавришко указала на двуличие ФРГ после слов Писториуса о Patriot для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках Patriot Украине, передает RT.

«Итак, ни Patriot, ни ракет Taurus. Но Германия всё ещё может подбадривать Украину в бесконечной спирали эскалации», – написала она в соцсети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности.

В четверг украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией.