Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Украинский историк упрекнула Берлин в эскалации конфликта без передачи оружия
Историк Гавришко указала на двуличие ФРГ после слов Писториуса о Patriot для ВСУ
Украинского историка Марту Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках систем противоракетной обороны Patriot Киеву.
Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках Patriot Украине, передает RT.
«Итак, ни Patriot, ни ракет Taurus. Но Германия всё ещё может подбадривать Украину в бесконечной спирали эскалации», – написала она в соцсети X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности.
В четверг украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией.