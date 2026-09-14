В Молдавии призвали выразить протест Польше из-за сноса советского памятника

Tекст: Мария Иванова

Глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович обратился к руководству страны с требованием отреагировать на снос памятника советским солдатам в польском городе Бытоме, передает РИА «Новости».

На этом кладбище захоронены более шести тысяч воинов Красной Армии, включая уроженцев Молдавии.

«Вниманию президентки Республики Молдова и министра иностранных дел Молдовы! Среди захороненных в Бытоме значатся и уроженцы нашей страны. Республика Молдова, наравне с Российской Федерацией, обязана выразить решительный протест против разрушения могил наших соотечественников в Польше. Требуем молдавские власти вызвать посла Польши в МИД для вручения соответствующей ноты», – написал Петрович в своем Telegram-канале.

Ранее российское посольство в Варшаве сообщило о демонтаже обелиска без уведомления Москвы, назвав это актом государственного вандализма. Дипломаты потребовали от польских властей восстановить памятник.

Общественники отмечают, что после прихода к власти партии «Действие и солидарность» во главе с президентом Майей Санду в республике проводится политика переписывания истории. В частности, запрещена георгиевская лента и устанавливаются памятники румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Польши демонтировали мемориал на месте захоронения бойцов Красной Армии в городе Бытом.

В августе российское посольство направило Варшаве решительный протест из-за сноса памятника советским воинам в Пыжицах.

Весной руководство Молдавии запланировало ликвидацию монументов героям Великой Отечественной войны на территории своей страны.