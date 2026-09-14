  • Новость часаОбъявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина с княгиней Ольгой проявила невежество
    14 сентября 2026, 08:50 Мнение

    Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок

    В сентябре 2026 года сухопутные войска Украины запустили кампанию по привлечению женщин в подразделения БПЛА под лозунгом «Женщины в мидлстрайке: бей как княгиня Ольга».

    Кампания ВСУ направлена на набор операторов для управления дронами на дальности от 100 до 600 км. В агитационном ролике княгиню сыграла актриса Ирма Витовская.

    Что же, идея привлечь святых к пропаганде не нова: сами-то пропагандисты не верят, но предполагают веру в какой-то части своей аудитории – и не прочь ее поэксплуатировать.

    Однако попытки сделать из святой княгини покровительницу БПЛА – проявление глубокого исторического и религиозного невежества.

    Дело в том, что связь Ольги с беспилотниками выстраивается на основании эпизода из «Повести временных лет», относящегося к языческому периоду ее жизни – который никогда не предлагался Церковью в качестве образца для подражания. Уж скорее наоборот. Но об этом стоит сказать чуть подробнее.

    Муж Ольги, Игорь, довел древлян до восстания чрезмерными поборами, они взбунтовались и убили его.

    Древляне после убийства Игоря прислали овдовевшей Ольге сватов, звать ее замуж за своего князя Мала. Ольга, как сообщает летописец, обманула их и закопала живьем. Затем Ольга попросила в знак уважения прислать к ней новых послов из «лучших мужей», что и было с охотой исполнено древлянами, явно искавшими примирения. Это посольство из знатных древлян по приказу Ольги сожгли в бане, пока те мылись, готовясь к встрече с княгиней.

    Затем она с небольшой дружиной приехала в земли древлян, чтобы по обычаю совершить тризну (поминальный пир) на могиле мужа. На эту тризну она созвала древлян, опоила их, а потом велела своим воинам рубить их. Летопись сообщает о пяти тысячах убитых.

    В 946 году она предприняла поход на древлян и осадила их столицу – город Искоростень. Здесь-то и произошел эпизод, который увязывают с беспилотниками. Ольга притворно уверила жителей города, что не будет больше мстить за смерть мужа, и попросила у них в качестве дани «от каждого двора по три голубя да по три воробья». Древляне, радуясь, что легко отделались, дали ей птиц. Когда стемнело, Ольга велела привязать к лапкам птиц горящую паклю и выпустить. «Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, и так загорелись – где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы ни горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы».

    Насколько этот эпизод исторически достоверен – вопрос не вполне ясный. Похожие рассказы мелькают и в других средневековых летописях. И возможно, мы имеем дело с легендой, кочующей из текста в текст.

    Гораздо важнее другое – этот эпизод относится к языческому периоду жизни княгини, когда, возможно, чтобы сохранить авторитет у дружины после убийства Игоря, Ольга проявляла коварство и беспощадную мстительность.

    Житийная литература (и средневековые летописи) в рассказах об обращении человека к вере во Христа и святости обычно подчеркивает, какую резкую перемену пережил человек, перейдя от язычества к христианству.

    В житии святого Владимира Крестителя, например, подробно рассказывается, каким жестоким и разнузданным человеком он был до обращения и каким милостивым и воздержанным стал после.

    Примеры из жизни человека до обращения приводятся именно для того, чтобы показать, как тяжкий грешник благодатью Божией преобразился в святого.

    Эпизоды из жизни княгини до обращения приводятся вовсе не затем, чтобы показать, как хорошо и правильно быть мстительным, коварным и жестоким, убивать послов, резать захмелевших гостей на пиру и обманывать доверившихся. Они нужны для того, чтобы подчеркнуть контраст, чудесную перемену, которую совершает в жизни человека покаяние и правая вера.

    Люди, которые используют эпизод с птицами как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они слышали, что Ольга – почитаемая святая; они слышали, что она сожгла город при помощи птиц. Они совершенно не в курсе, к какому периоду ее жизни относится этот эпизод и что он означает. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

    Но святые – это те, кто навсегда оставили язычество позади. В Царстве Божием не может быть ненависти и коварства.

    Есть еще одна причина, по которой попытки использовать имя святой Ольги в целях пропаганды выдают крайнюю безграмотность.

    «Повесть временных лет» говорит об Ольге как об уроженке Пскова – то есть северо-западной Руси. Ее жизнь – еще одно напоминание, что в ту эпоху Русь представляла собой общее культурное, религиозное и политическое пространство, которое, несмотря ни на что, существует и до сих пор. Это тот самый «русский мир», который вызывает такое раздражение на нынешней Украине.

    Что же, конфликты внутри одного культурного пространства – дело обычное. Германские государства в XVIII–XIX веках постоянно воевали между собой, Латинская Америка, несмотря на общий язык и религию, тоже была постоянно раздираема конфликтами.

    Но конфликты когда-нибудь заканчиваются. Пруссия давно не воюет с Баварией. Закончится и этот конфликт. И наши общие святые молятся о мире и единстве Руси. И среди них – киевская княгиня Ольга, родившаяся в Пскове.

    Другие материалы автора

    Главное
    ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке
    Туск заявил об угрозе конфликта между Россией и Польшей
    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку
    В Лондоне решили построить крупный военный завод
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    От нападений медведей в Сибири за месяц погибли пять человек

    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России

    «Это борьба пигмеев с великанами. Для властей Прибалтики она заранее обречена на поражение». Такими словами эксперты оценивают реформу, лишившую русских школьников Литвы права на изучение классиков русской литературы. Пушкину, Ломоносову и другим титанам русской цивилизации ставят в вину то, что для себя допускают и пропагандируют сами прибалты. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации