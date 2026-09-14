Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.6 комментариев
США захотели помочь с восстановлением Украины при успешной сделке
Вашингтон может принять участие в восстановлении украинской экономики после успешного завершения мирных переговоров.
Соединенные Штаты Америки готовы оказать содействие в восстановлении инфраструктуры и экономики Украины при условии успешного мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.
«Такая опция в текущей ситуации выглядит логичной», – пояснил собеседник агентства перспективы американского участия в послевоенном восстановлении.
Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.
Затем американские дипломаты прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров.
По итогам визита источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.