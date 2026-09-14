Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.