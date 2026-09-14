14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России
Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.
По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».
«Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.
Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.
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