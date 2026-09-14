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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    6 комментариев
    14 сентября 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков: Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на готовность лидеров Китая и Индии помочь в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября находился в Нью-Дели, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию двусторонних встреч, передает РИА «Новости».

    В ходе этих контактов председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой.

    «Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, о готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным», – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российский лидер дал своим коллегам дополнительные разъяснения о реальном положении дел вокруг урегулирования и на фронтах. Кроме того, Песков отметил, что любые страны могут внести значительный вклад в разрешение конфликта на Украине, если используют свое влияние на киевский режим и сподвигнут его к большей гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Китая и Индии предложили президенту России содействие в разрешении украинского конфликта.

    Участники саммита БРИКС в Нью-Дели приняли совместное коммюнике с осуждением санкционной политики Вашингтона.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Глобального Юга объединить усилия для поддержки мира.

    11 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

    «Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

    Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

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    13 сентября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

    «Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии.

    «На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», – заявил глава государства.

    Президент отметил важность дружбы и согласия между народами. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ всех людей к образованию, медицине и новейшим технологиям независимо от их гражданства и финансового положения.

    В завершение обращения Владимир Путин выразил уверенность в успехе молодого поколения. Он пригласил иностранную молодежь присоединяться к российским проектам для построения нового открытого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    В августе организаторы завершили отбор десяти тысяч участников из 191 страны мира. Масштабное мероприятие стартовало в уральской столице 11 сентября.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о древнекитайском происхождении популярной пословицы и связала ее с современными выгодами безвиза для россиян.

    «Я не знала, к своему стыду, уверена, что многие не знали, так что давайте стыдиться вместе, что выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – это, оказывается, китайское выражение, которое принадлежит китайскому военачальнику», – рассказала она ТАСС.

    Захарова уточнила, что фразе и ее автору много сотен или даже тысяч лет. В России она стала популярной с 50-х годов прошлого века.

    Дипломат добавила, что введение бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем стало бы отличным подарком для туристов, бизнеса и журналистов, позволив им лично увидеть обе страны, доказав верность древнего изречения.

    «Я думаю, станет это просто настоящим подарком всем, не только туристам, но и бизнесу, и журналистам, конечно. И я думаю, что это такая важная и нужная цель», – сказала она.

    На полях ВЭФ Захарова сообщала, что заявление президента России Владимира Путина о безвизе с Китаем вызвало невероятную поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа в Бишкеке Путин сообщил о готовности  Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе.

    Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата. Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    12 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню «Матушка-земля».

    Кадры с прошедшего в Нью-Дели саммита БРИКС разместили в официальном аккаунте индийского правительства в соцсети, передает ТАСС. В качестве звуковой дорожки к ролику авторы выбрали популярный хит «Матушка-земля».

    На опубликованной записи запечатлены моменты общения политиков. Кроме того, показан эпизод вручения российскому президенту переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал». Также в монтаж включили фрагменты с международной промышленной выставки «Иннопром».

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. После встречи политики поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

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    11 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров

    Песков: Зарубежные коллеги дарили Путину книги, машину и лошадей

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил самые необычные подарки, которые Владимир Путин получал от зарубежных коллег, включая лошадей, собак и автомобили.

    По словам Пескова, Путин регулярно получает разнообразные презенты от зарубежных коллег, передает РИА «Новости». В пятницу после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди вручил российскому лидеру переведенный на русский язык древнеиндийский трактат о жизни «Тирукурал».

    Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента перечислил наиболее запоминающиеся подношения. «Да все дарили: собак дарили, лошадей дарили. Что еще дарили? Машину дарили. И книги дарили, и предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы», – рассказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, для администрации главы государства большинство презентов становятся полной неожиданностью. Однако он уточнил, что в некоторых случаях иностранные делегации заранее предупреждают о своих намерениях, поскольку дипломатический протокол подразумевает взаимный обмен подарками.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил о регулярном обмене протокольными подарками на встречах с зарубежными лидерами.

    Сам Владимир Путин вспомнил о подаренной ему однажды юрте.

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки редкой породы пхунсан успешно адаптируются в Москве.

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    12 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением государств, которые не готовы принять изменение глобального баланса сил и стремятся сдерживать новых конкурентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС.

    «Формирование многополярного мира идет не без сложностей, мы это видим с вами, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет», – сказал Путин, сообщает сайт Кремля.

    По словам российского лидера, в мире происходят кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные изменения. Они затрагивают, в том числе образ жизни людей, медицину, окружающую среду, структуру общества и глобальную демографию.

    Одновременно, подчеркнул президент, меняется сложившаяся система международных отношений. Однополярная модель, по его оценке, постепенно уходит в прошлое, а влияние новых центров экономического и политического роста увеличивается.

    «Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», – заявил Путин.

    Он отметил, что все больше государств стремятся самостоятельно отстаивать национальные интересы и принимать участие в решении глобальных проблем. При этом, по словам президента, государства, не готовые согласиться с происходящими изменениями, пытаются затормозить формирование нового миропорядка.

    «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», – подчеркнул российский лидер. Для достижения этих целей, заявил Путин, используются экономические и политические инструменты давления.

    «В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал президент.

    Кроме того, по его словам, в мире вновь обостряются существовавшие ранее очаги напряженности и возникают новые конфликты и противоречия. Путин связал происходящее с проблемами в работе всей системы международных отношений. Следствием усиливающейся конфронтации становится, в том числе снижение эффективности существующих многосторонних институтов.

    «В результате дает сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита в Индии российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики

    Путин: Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики

    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства БРИКС обеспечили почти половину роста глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели.

    Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения.

    «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения», – подчеркнул президент. Он добавил, что вклад государств «Большой семерки» в мировой экономический рост составил лишь 18%.

    Путин также отметил, что за последние пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, в то время как показатель стран G7 достиг только 29%.

    «Государства БРИКС, где проживает почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин также запланировал поездку в Нью-Дели для участия в саммите объединения.

    Ранее российский лидер указал на значительные экономические успехи стран БРИКС.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

    Комментарии (7)
    11 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели заявил о глубинных преобразованиях в современном мире и появлении новых локомотивов развития.

    Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в деловом форуме БРИКС, который проходит в Нью-Дели.

    «Он сегодня проходит этап глубинных, структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, ну, условно скажем, старым лидерам прошлого века приходят новые локомотивы развития», – сказал глава российского государства.

    Напомним, самолет российского лидера приземлился на авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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