14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Песков: Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине
Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на готовность лидеров Китая и Индии помочь в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября находился в Нью-Дели, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию двусторонних встреч, передает РИА «Новости».
В ходе этих контактов председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой.
«Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, о готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным», – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российский лидер дал своим коллегам дополнительные разъяснения о реальном положении дел вокруг урегулирования и на фронтах. Кроме того, Песков отметил, что любые страны могут внести значительный вклад в разрешение конфликта на Украине, если используют свое влияние на киевский режим и сподвигнут его к большей гибкости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Китая и Индии предложили президенту России содействие в разрешении украинского конфликта.
Участники саммита БРИКС в Нью-Дели приняли совместное коммюнике с осуждением санкционной политики Вашингтона.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Глобального Юга объединить усилия для поддержки мира.