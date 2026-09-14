Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили «Поезд Победы»

Tекст: Вера Басилая

Уникальный музей на колесах прибыл в Екатеринбург, где сейчас проходит Всемирный фестиваль молодежи. Иностранные гости мероприятия назвали посещение «Поезда Победы» настоящим открытием.

«Собираясь на этот молодежный фестиваль, я не думал, что у меня будет такая возможность буквально прочувствовать историю. В каждом вагоне «Поезда Победы» эмоции были разными. Я обязательно приведу сюда своих друзей, которые тоже приехали на фестиваль», – рассказал Акилл из Шри-Ланки.

Гость из Узбекистана Хамат Шудинов признался, что поражен реалистичностью фигур и считает выставку лучшим музеем из увиденных. Председатель молодежного совета при главе Сочи Николай Лунев также подчеркнул необходимость знакомить подрастающее поколение с подвигами предков.



Дарья из Курска уверена, что такие проекты, как «Поезд Победы», крайне важны для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

«Я под очень большим впечатлением. Когда ты читаешь об истории в учебниках или в интернете, ты, конечно, сопереживаешь, но когда ты буквально оказываешься в эпицентре событий, тут уже не нужно никаких слов, ты просто чувствуешь, ты словно переносишься в то время», – рассказала Дарья.

В первые дни работы экспозицию осмотрели ветераны, семьи бойцов СВО и представители общественных организаций. Состав пробудет на городском вокзале по 17 сентября. Посетить десять тематических вагонов с эффектом максимального присутствия можно бесплатно по предварительной регистрации.

Проект реализован при поддержке профильных министерств и волонтеров. С начала работы в октябре 2020 года интерактивную выставку посетили более 1,5 млн жителей России, Абхазии и Белоруссии.

Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге с участием представителей из 191 страны.