Верховный суд признал правомерной самооборону в случае нападения с дубинами

Tекст: Алексей Дегтярев

В качестве примера Верховный суд рассмотрел один из случаев нападения с резиновыми дубинками. Потерпевшие ворвались в квартиру и применили резиновую дубинку, провоцировали конфликт, передает ТАСС со ссылкой на определение Судебной коллегии.

«Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства», – говорится в документе.

Если посягательство завершилось, но его окончание не было очевидным для обороняющегося, то последующая защита также может подпадать под состояние необходимой самообороны.

Суды первой и апелляционной инстанции признали мужчину из примера выше виновным в убийстве и покушении на убийство после того, как он нанес удары ножом двум людям, ворвавшимся в его дом.

Один нападавший погиб, второй был ранен. Указывается, что потерпевшие избили знакомого обвиняемого резиновыми дубинками.

На первом судебном разбирательстве действия обвиняемого квалифицировали как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. При этом суд счел, что осужденный действовал с оборонительным умыслом, но использовал несоразмерные меры защиты.

Апелляция отменила приговор и признала действия оборонявшегося умышленными преступлениями. Вместе с тем инстанция указала, что противоправные действия начались после нападения потерпевших, но непосредственная угроза обвиняемому якобы не была зафиксирована.

Верховный суд отмел эти выводы и указал, что наличие угрозы жизни и здоровью может быть подтверждено не только фактом нападения, но и демонстрацией оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

Ранее в июле дело против физика-ядерщика Валентина Докутовича о превышении пределов необходимой обороны прекратили из-за истечения сроков давности.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года, двое мужчин попытались проникнуть в магазин, пристроенный к дому семьи Докутовича. Ученый вышел с карабином и произвел несколько выстрелов, в результате которых один из нападавших погиб.