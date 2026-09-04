Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Бывшую украинскую журналистку приговорили к 15 годам за шпионаж
Суд дал 15 лет украинской журналистке за шпионаж в Запорожской области
Запорожский областной суд приговорил бывшую украинскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам колонии за передачу спецслужбам Украины данных о российских военных и чиновниках.
Бывшая украинская журналистка Ирина Левченко получила 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Киева, передает ТАСС.
Женщина собирала и передавала данные о российских военных и сотрудниках органов власти в Запорожской области.
«Гражданка Л. совершила преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ – передача, собирание или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином. Запорожский областной суд признал бывшую журналистку виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет», – сообщили в региональном УФСБ.
По данным следствия, Левченко связалась через Telegram с жительницей подконтрольной ВСУ территории. Осужденная передавала информацию о местонахождении административных зданий, маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил России. Она также отправляла списки сотрудников различных ведомств, включая Росреестр и МЧС, осознавая, что эти данные могут быть использованы для нанесения ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Запорожский областной суд приговорил жительницу Мелитополя к 13 годам колонии за шпионаж.
В январе сотрудники ФСБ задержали троих жителей Запорожской области по подозрению в передаче данных украинской стороне.