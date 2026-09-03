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    3 сентября 2026, 18:10 • В мире

    Эстония выбрала антинародного президента

    Эстония выбрала антинародного президента
    @ Rasmus Rebase/IMAGO/Scanpix/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Эстонии де-факто изгнали со своего поста крайне популярного президента страны Алара Кариса – и избрали вместо него человека, которого эксперты называют «очередной марионеткой». Чем известна избранный президент Эстонии Юлле Мадизе и почему она вряд ли позволит себе намеки на налаживание отношений с Россией, которые допускал Карис?

    Уходящий президент Эстонии, 68-летний Алар Карис был выбран на этот пост пять лет назад. В 2022–2023 годах Карис ничем не выделялся из толпы типичных западных политиков – напротив, тогда он проявил себя типичным антироссийским «ястребом».

    Однако в последнее время в его выступлениях зазвучали новые нотки. Так, в начале этого года Карис призвал назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Позже Карис не исключил, что Украина могла бы ради мира уступить России часть своих территорий. А в прошлом году он дважды накладывал вето на новый закон, по которому Эстонской православной церкви собирались поставить «вилку»: или разорвать все канонические связи с Московским патриархатом, или угодить под запрет.

    Однако даже умеренное миротворчество Кариса крайне не понравилось премьер-министру Эстонии Кристену Михалу (Партия реформ) и главе МИДа Маргусу Цахкне («Эстония 200»). Они жестоко раскритиковали президента. Стоит подчеркнуть, что президент в Эстонии – фигура скорее символическая и церемониальная, реальная власть у избранных в парламент партий и правительства, которое выдвигает победитель парламентских выборов. А значит, вступая в противоречие с ними, Карис рисковал своей политической карьерой.

    И все же президент Эстонии настаивал на выбранной им линии. Он прямо упрекал МИД Эстонии в недальновидности и непрофессионализме. «Однажды война закончится, и тогда возникнет вопрос: остались ли у нас друзья здесь, там или где-то еще? Мы во внешней политике очень сильно концентрируемся на сегодняшнем дне, что, по понятным причинам, необходимо, но мы должны быть в состоянии смотреть и немного дальше, и масштабнее», – говорил президент Эстонии.

    Карис старался выражаться предельно осторожно, но смысл его слов вполне ясен – пора подумать о будущем, которое настанет после окончания боевых действий на Украине.

    Многие уловили в словах главы государства завуалированный призыв к тому, чтобы готовиться к разблокировке отношений с Россией.

    Кроме того, Карис постоянно критиковал правительство Михала, опустившее Эстонию в социальный и демографический кризис. В ответ в правительстве стали намекать, что не позволят Карису переизбраться на второй срок.

    Отметим, что в Эстонии выборы президента – не всенародные. Для избрания кандидату необходимо получить не менее 68 голосов депутатов парламента (всего там заседает 101 депутат). Как правило, представленные в парламенте партии заранее заключают соглашение о том, кто мог бы стать подходящим для них общим кандидатом. В итоге еще в мае премьер Кристен Михал заявил, что «парламенту придется заняться поиском президента».

    «Партии реформ нужен президент, который будет беспрекословно выполнять все желания «реформистов». Алар Карис на эту роль не подходит, и Михалу плевать, что Карис – самый популярный политик Эстонии.

    [Предыдущего президента Эстонии] Кальюлайд в свое время откопали в Брюсселе, где она вела бухгалтерию. Откопали с одной целью: посадить в Кадриорг (президентскую резиденцию – прим. ВЗГЛЯД) далекого от эстонских дел человека, который будет слушаться советов. Ход удался, и пять лет Кальюлайд послушно штамповала все «реформистские» законы. Теперь нужно нечто подобное», – отмечал депутат парламента Эстонии от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

    По его словам, эти интриги вокруг выборов президента напоминают схватку бульдогов под ковром: все говорят о благе государства, а на самом деле продвигают интересы собственной партии. «Казалось бы, все очевидно: поддержка Алара Кариса в обществе составляет 70%, что неимоверно много рядом с 15-процентным рейтингом правительства. Но каждая партия предлагает кого-то другого», – констатирует Чаплыгин.

    Эта возня происходила на фоне скандала: в августе эстонский Госконтроль опубликовал результаты аудита деятельности министерства обороны страны. Выявлены огромные недостатки – Минобороны так и не смогло представить информацию об имуществе на сумму в 1,2 млрд евро. Куда оно исчезло и где находится – непонятно.

    Сигналы о том, что эстонские военные занимаются крупномасштабным расхищением денег налогоплательщиков начали поступать еще в прошлом году, но тогда власти замели сор под ковер. Эксперты говорят, что эстонская армия превратилась в гигантский «пылесос», посредством которого деньги жителей страны под предлогом «русской угрозы» перераспределяются по карманам «нужных людей».

    В итоге за этот скандал расплатился своим постом министр обороны – Ханно Певкур 2 сентября был вынужден подать в отставку.

    В оппозиции заговорили о том, что для того, чтобы покарать виновных в системной коррупции, стране нужен сильный президент, стоящий над правительством и парламентом. До тех же пор, пока Эстония остается парламентской республикой, где у главы государства лишь представительские функции, рука по-прежнему станет мыть руку, и все будет шито-крыто.

    Оппозиционные Центристская партия и Консервативная народная партия (EKRE) полагают, что назначенный парламентом президент, фактически лишенный полномочий, Эстонии не нужен в принципе. Если стране и требуется президент, то только избранный народом и с конкретными полномочиями – как противовес парламенту. Но это означает введение другой формы государственности и требует изменения конституции.

    В любом случае правительство отчаянно нуждалось в том, чтобы заменить непокорного Кариса на какого-нибудь послушного статиста. И такой человек был найден: кандидатом в президенты Эстонии был выставлен «системный» претендент – 51-летняя чиновница Юлле Мадизе.

    Личность эта малоизвестная – Юлле Мадизе ничем в прошлые годы не запомнилась. Она – плоть от плоти от правящей бюрократии. Биография ее крайне серая: всю свою жизнь после окончания юрфака университета в Тарту Мадизе проработала на разных должностях в министерстве юстиции.

    Одиннадцать лет назад Мадизе получила должность канцлера юстиции, которую и занимала вплоть до последнего времени. Обладатель этой должности исполняет функции конституционного надзора и омбудсмена – то есть при желании может попортить немало крови правящей элите. В Эстонии множество проблем с соблюдением прав человека – от системной дискриминации русской общины до условий содержания политических заключенных. Но Мадизе никогда не создавала правительству никаких проблем и зарекомендовала себя, как деятель послушный и безотказный.

    Опросы показывали, что видеть Мадизе президентом хотят всего 43% жителей Эстонии. Когда же ее спросили о прямых выборах президента, она заявила, что демократия в Эстонии еще для этого не созрела.

    «Не знаю как вы, а я чувствую, что меня унизили. Это же надо так не уважать собственный народ, чтобы сомневаться в его возможности выбрать себе достойного президента.

    Типа мудрые политики могут, а обычные люди – нет. Это типичная для нашей элиты болезнь: она искренне считает себя умнее своего народа и по этой причине уверена в своем праве решать, как этому народу нужно жить. Высокомерие, не имеющее под собой никаких оснований», – возмущается Чаплыгин.

    День выборов назначили на 2 сентября. При этом Центристская партия и EKRE в голосовании не участвовали. «Выборами это назвать сложно: нам предложат выбирать из одного кандидата... Нас не устраивает человек, который заявляет, что народ Эстонии еще не созрел для демократии, то есть не должен выбирать главу государства. Это унизительно для наших сограждан», – объяснил Чаплыгин. Оппозиция указала, что ни народ, ни депутаты не имели возможности узнать Мадизе как кандидата, поскольку не было ни предвыборной кампании, ни дебатов. Да и с кем дебатировать, если кандидат все равно один-единственный?

    В Эстонии устроено так, что президента выбирает себе только элита. Между тем всего через полгода в стране состоятся парламентские выборы. У нынешней правящей коалиции рекордно низкие рейтинги, а значит, в результате этих выборов состав парламента поменяется коренным образом. Возможно, поэтому эстонский парламент и торопился сменить президента страны.

    На президентских выборах 2 сентября никаких неожиданностей не произошло – на тайном голосовании Юлле Мадизе получила 71 голос из необходимых 68. Она вступит в должность 12 октября, после принесения присяги.

    Уроженец Эстонии, политолог Максим Рева считает, что Мадизе будет максимально удобным президентом для нынешней правящей коалиции и не позволит себе таких вольностей, как Карис. При этом, по его словам, президентская карьера у Мадизе не будет слишком длительной.

    «Далеко не факт, что Мадизе выберут на второй срок. Керсти Кальюлайд и Алар Карис просидели лишь по одному сроку. Последним на данный момент эстонским президентом, удержавшимся в течение двух сроков, был Тоомас Хендрик Ильвес, гражданин США, присланный Вашингтоном в качестве наместника. Но потом США ослабили контроль над Эстонией и позволили местным элитам выбирать президентов по своему усмотрению. Ну а поскольку эстонская элита расколота на конкурирующие группировки, «схватки бульдогов под ковром» из-за президентского поста кипят нешуточные. Так что не удивлюсь, если через пять лет Мадизе попросят на выход и заменят ее очередной марионеткой», – резюмирует Рева.

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