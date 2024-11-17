Нищета доводит прибалтов до массового воровства

Tекст: Станислав Лещенко

Мощный экономический спад, переживаемый странами Прибалтики, привел к тому, что в этих государствах резко увеличилось количество краж.

Особенно часто жалобы на засилье мелкой преступности доносятся сейчас из Эстонии. Раньше там она снижалась на протяжение десяти лет – в том числе и потому, что самые пассионарные элементы населения мигрировали в страны Западной Европы. Но на днях эстонский министр юстиции Лийза-Ли Пакоста сообщила, что в 2023-м криминальная обстановка вновь начала накаляться – рост зарегистрированных преступлений составил около 4%. «Увы, увеличилось и число людей, которые говорят, что воруют, потому что у них нет денег на еду и предметы первой необходимости», – признала Пакоста.

Больше всего от краж страдают сети супермаркетов. Статистика свидетельствует, что ежедневно в эстонских универмагах происходит не менее одного задержания – в три раза больше, чем пару лет назад. Сотрудница эстонской полиции Инна Тоатер подтверждает, что большая часть (69%) краж в стране совершается в торговых центрах, магазинах, киосках и на заправках. «Много тех, кто решается переступить закон ввиду материальных трудностей. В таких случаях обычно воруют продукты питания, а размер кражи не особо велик», – отмечает Тоатер.

Увеличение числа краж связывают с ростом безработицы, уровень которой особенно велик в уездах Ида-Вирумаа и Харьюмаа. По словам экспертов, именно в этих уездах чаще всего наблюдаются случаи краж и взломов.

Руководитель службы безопасности эстонского сектора шведской торговой сети Rimi Кристиан Рандвер сообщает, что они вынуждены устанавливать защитные элементы даже на упаковки кофе. «Кражи охватывают все товарные группы, включая самые необходимые повседневные товары», – свидетельствует Рандвер. По данным Союза торговых предприятий, за последний год число краж в прибалтийской республике выросло в два раза. Так, глава службы внутреннего контроля сети магазинов А1000 Вейко Варес заявил, что сталкивается с магазинными ворами почти каждый день.

В октябре в Тарту произошла серия краж из подвальных помещений. Только в одном из домов на грабители обокрали около двадцати подвалов. «У нас вынесли электрический самокат, аккумуляторную дрель и куртку. Вскрыли почти все боксы, и из каждого что-то украли. В основном забирали рабочие инструменты. У соседских девочек тоже украли электросамокат и другие вещи», – рассказал житель Тарту Марио.

Также в этом городе за три недели украли около полусотни самокатов фирмы Bolt, предоставляющей их услуги для поездок. «Везде, где есть наши самокаты, бывают случаи вандализма – их бросают в воду, воруют запчасти. Обычно это единичные случаи. Но чтобы в городе произошла массовая кража самокатов – это впервые», – говорит представитель Bolt Лийзи Мария Алексиус.

В полиции растущих масштабов бедствия не отрицают. «Сравнивая с прошлым годом, мы видим, что краж стало больше. В основном крадут из магазинов, строительных объектов и подвалов», – поясняет полицейский Тайво Роси.

Эта картина разительно контрастирует с тем, как Эстония жила при СССР.

«При советских оккупантах еду в Эстонии не воровали. При них за нею в Эстонскую ССР ездили. Лично могу подтвердить… На каком-то этапе коллективный Запад мог подкармливать эту в сущности очень небольшую страну. Но когда у Запада начались свои проблемы, то «косты порезали», и Эстония возвращается к своему досоветскому состоянию – маленький нищий кусочек УГ на побережье Балтики. Кстати, аналогичные процессы и в Финляндии», – отмечает эстонский публицист Александр Коммари, проживающий ныне в Суоми.

Что касается соседней Латвии, то там количество преступлений в силу свирепствующего в стране демографического кризиса уменьшается. Однако есть один сектор, на который общая статистика не распространяется – магазинные кражи. «К сожалению, многие люди вынуждены или готовы совершить мелкие кражи в торговых центрах. Но количество серьезных и тяжких преступлений не растет», – утешает себя генпрокурор страны Юрис Стуканс.

Количество мелких краж в Латвии стремительно возрастает: в 2021 году их было 6 519, а в 2023 году – уже 9 422. «Интересно, что в то же время кражи на крупные суммы и/или совершенными группами людей уменьшаются: в 2021 году их было 4 499, а в 2023 году – 4 046», – отмечает член правления охранного предприятия Apsardzes alianse Романс Ворславс.

По его словам, на тенденцию роста мелких краж существенно влияет инфляция, которая за последние пять лет выросла на 33,3%. В результате люди не справляются с финансовым бременем и в отчаянии пускаются во все тяжкие.

«Мы наблюдаем рост мелких краж. В Риге охранники и полиция обычно успевают среагировать на взлом и приехать раньше. Но в регионах расстояния больше и защитить имущество сложнее», – объясняет эксперт. Особенно, по его словам, растет число краж из автозаправочных станций и киосков – и совершают их в том числе пенсионеры, студенты, отцы семей с детьми.

В латвийской полиции сообщают, что в этом году число мелких краж в стране выросло на 5%. У частных охранных предприятий служб статистика более печальная: там приходят к выводу, что количество мелких краж увеличилось на 31% и продолжает расти. Однако у полиции руки до всех краж буквально не доходят, так как она испытывает жестокий кадровый кризис.

Рижский полицейский Атис Чакарнис говорит: «Воруют, в основном, конечно, алкоголь, но теперь пошли и продукты питания». На вопрос о том, правда ли, что люди крадут, чтобы не умереть, он отвечает, что «и такие случаи тоже бывали». Те же пенсионеры, например, крадут из магазинов хлеб, сыр, колбасу, товары первой необходимости.

Что касается Литвы, то там, что называется, своя атмосфера. В последнее время там бесчинствуют похитители цветных металлов, от которых, в частности, страдают общественные станции зарядки электромобилей. С августа со станций, принадлежащих одной только компании Enefit, украдено шестнадцать кабелей, стоимость каждого из которых составляет от 1 500 до 3 000 евро. В их разъемах содержится медь. Крадут и другие виды металлов: недавно литовская полиция поймала группировку похитителей канализационных люков.

Но лидируют все те же магазинные кражи. По данным Ассоциации торговых компаний Литвы, за два года количество хищений в магазинах и торговых центрах страны возросло вдвое, убытки исчисляются миллионами евро.

Торговцы заявляют, что воруют не только асоциальные личности, но и «с виду приличные клиенты интеллигентного вида, детсадовцы и ученики начальной школы». Пожилые выносят в карманах и сумках неоплаченные спиртные напитки, кофе, дорогую колбасу, а дети – сладости. Крадут все, что можно вынести незаметно, а истинные масштабы потерь обычно выявляются только в ходе проверок. Охранные фирмы сообщают и о «профессиональных» ворах, которые ездят из города в город и «работают» в магазинах группами.

Ассоциация торговых компаний Литвы жалуется, что штрафы за магазинные кражи – «смешные» и это поощряет воришек. Жизнь в Литве сейчас очень тяжела и население считает, что вправе урвать «шерсти клок» везде, где это получится.