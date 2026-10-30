Первый зампред ВТБ Пьянов захотел поспорить с ИИ об инфляции

Tекст: Вера Басилая

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил поспорить с нейросетью об уровне инфляции в конце 2027 года, поскольку такой спор безопаснее пари с главой банка Андреем Костиным, передают «Вести».

«Мне было бы интересно, например, заключить пари с искусственным интеллектом, с любым нашим помощником, основанном на искусственном интеллекте, о том, какой будет прогноз инфляции в конце 2027 года? … Такое пари гораздо более безопасно: искусственный интеллект не сможет дать щелбанов», – заявил Пьянов.

В прошлом году руководители кредитной организации поспорили на десять щелчков о решении Банка России по ключевой ставке. Костин ожидал снижения показателя с 21%, а Пьянов ставил на его сохранение. В итоге Центробанк опустил ставку до 20%, после чего ВТБ опубликовал десять сообщений с иконками щелчка.

Первый зампред банка также оценил в 25-30% вероятность даже минимального снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора. При этом в 2027 году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 13,5%. На последнем заседании Банк России сохранил ставку на отметке 14% годовых и повысил средний прогноз на 2027 год до 12,5-13,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Центральный банк России впервые более чем за год принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

В июне глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение показателя до 12% к концу года.

В сентябре прошлого года первый зампред банка Дмитрий Пьянов спрогнозировал опускание ключевой ставки до 16% к концу 2025 года.