Politico: Венгрия продолжила блокировать санкции ЕС из-за оборонного кредита

Politico: Венгрия будет блокировать санкции против России до получения кредита ЕК

Tекст: Вера Басилая

По данным издания Politico, Венгрия намерена продолжать блокировать введение новых антироссийских санкций в Евросоюзе до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит заявку страны на получение оборонного кредита в размере 16 млрд евро, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Будапешт рассчитывает получить эти средства в рамках оборонной программы SAFE. Еврокомиссия уже одобрила заявки большинства участников данной схемы, однако Венгрия остается одной из трех стран, чьи заявки еще не согласованы.

Как отмечает Politico, источники среди дипломатов ЕС заявили, что даже несмотря на попытки урегулировать спорные вопросы вроде работы нефтепровода «Дружба», венгерское руководство может сохранять вето на санкции против России, пока вопрос с оборонным кредитом остается нерешенным.

Ранее Венгрия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на перевооружение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

Орбан также заявил о наличии тайного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.