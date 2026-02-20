Орбан заявил о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией

Tекст: Антон Антонов

«Мюнхенское соглашение войдет в историю венгерской политики. Такое случается редко», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на М1.

По словам Орбана, соглашение предполагает, что если партия «Тиса» придет к власти, она поддержит продолжение конфликта на Украине, вступление Украины в Евросоюз и откажется от использования венгерского права вето в Брюсселе по вопросам войны и внешней политики.

Орбан подчеркнул, что в распоряжении венгерских властей имеются точные сведения о финансировании «Тисы» со стороны Украины, а также о предоставлении ей сложных ИТ-услуг. «Это задокументировано и хорошо известно, и Комитет национальной безопасности венгерского парламента также занимался этим вопросом», – заявил он.

Премьер-министр также отметил, что отношения между Венгрией и Украиной сейчас напряженные, поскольку Украина считает врагами всех, кто ее не поддерживает, и предпринимает меры, которые фактически делают их врагами. По его словам, если на Украине наступит мир, отношения могут улучшиться, но пока конфликт продолжается, для этого нет предпосылок.

Орбан также обвинил Киев в попытках создать хаос в энергетической сфере, остановив нефтепровод «Дружба», а также в стремлении заставить Евросоюз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию и навязать Будапешту финансовые обязательства по поддержке Украины. Он добавил, что Венгрия не угрожает, но помнит о том, что поставки электроэнергии на Украину идут через Венгрию, и предупредил, что в случае продолжения давления у Венгрии есть идеи, как ответить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Власти Венгрии рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину вслед за уже приостановленным экспортом дизельного топлива.