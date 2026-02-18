Запад усиливает давление на Владимира Зеленского

Tекст: Евгений Поздняков

Рафаэль Фахрутдинов

Трехсторонние переговоры в Женеве по урегулированию конфликта на Украине завершились. Встреча оказалась тяжелой, но все же она прошла в деловом ключе, отметил глава российской делегации Владимир Мединский. Как сообщают РИА «Новости», стороны не подписывали каких-либо документов.

Тем не менее, Мединский уже анонсировал новый раунд переговоров. «В ближайшее время состоится следующая встреча», – заявил он. Также политик подтвердил, что между ним и представителями украинской стороны состоялась отдельная встреча, подробности которой, впрочем, не разглашаются. В целом, российская делегация высоко оценила уровень организации переговоров со стороны Швейцарии.

При этом на Западе переговоры решили использовать как новый повод для давления на Россию. Так, еще до начала дискуссии американские и европейские СМИ достаточно сильно критиковали возвращение Мединского на пост главы российской делегации.

После окончания переговоров шквал отрицательных комментариев продолжился. Например, журналист Axios Барак Равид написал в Х (ранее Twitter, запрещен в РФ), что диалог Москвы и Киева якобы зашел в тупик из-за принципиальной позиции Мединского. Тем не менее, конкретных фактов «неудачи» корреспондент не привел.

Раздражение возвращением помощника президента к руководству делегацией высказал и Владимир Зеленский: в интервью изданию Axios по итогам первого дня переговоров, он крайне грубо высказался в адрес Мединского и его заявления об исторических корнях украинского конфликта.

Нервная реакция украинского руководства, впрочем объяснима: в преддверии переговоров ВСУ бессмысленно нарастили количество атак по приграничью. Так, Брянская область подверглась самому массированному обстрелу с начала СВО: над регионом было уничтожено 229 дронов. Удары наносились и по Белгородской области. Как сообщил глава субъекта Вячеслав Гладков, противник выпустил не менее 18 снарядов и применил около 88 беспилотников.

Подобными действиями Киев пытался усилить давление на Москву с целью введения нового энергетического перемирия. Реализовать план, однако, Украине не удалось.

Зато неприятности начали преследовать саму Украину. Издание The Economist рассказало, что внутри делегации из Киева произошел существенный раскол по вопросу заключения мира с Россией. В частности, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов) выразил мнение, что Киеву следует как можно скорее подписать соглашение с Москвой о прекращении конфликта. Сам Зеленский, впрочем, категорически против этого.

На второй день переговоров неприятности Украине преподнесли Венгрия и Словакия, переставшие из-за Киева получать российскую нефть по «Дружбе». Будапешт и Братислава публично объявили о том, что приняли решение о приостановке поставок Украине дизельного топлива, пишет HVG.

Но самый большой удар по Зеленскому нанес экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный. В интервью Associated Press он заявил на весь мир, что разработанный им план контрнаступления 2023 года провалился, поскольку Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы. Он также отрицательно высказался о текущей тактике украинской армии, отметив, что она опирается на нереалистичные представления о численности войск.

Проблем репутации Зеленского добавили признания недавно задержанного НАБУ экс-министра энергетики Германа Галущенко. Во время своего выступления в суде по нашумевшему коррупционному делу Тимура Миндича, он отметил, что в период воровства денег из энергетического сектора республики, он всегда был на связи с Зеленским.

Все эти события, произошедшие аккурат к началу переговоров, можно считать попыткой Запада надавить на Зеленского, считает политолог Лариса Шеслер. «Он сейчас находится под многоуровневым прессингом. Ситуация наглядно показывает, в какую политическую и экономическую бездну этот человек погрузил Украину», – добавила она.

«Можно сказать: пока в Женеве говорят, в Киеве дрожат.

Ситуация для Зеленского становится все сложнее. С одной стороны, уступки в переговорном процессе, которых ждут США, вызовут критику со стороны Брюсселя. Не учитывать мнения Белого дома Банковой нельзя. Но и пренебречь позицией ЕС смерти подобно – Европа оказывает Украине гигантскую финансовую и военную поддержку», – заметила она.

«На это накладывается катастрофическая неквалифицированность Зеленского на внешнеполитическом контуре. Не должен представитель государства, экономически и политически несамостоятельного, позволять себе хамить направо и налево, абсолютно не задумываясь о последствиях своего поведения», – указала спикер.

«Исход ситуации трудно предсказать. Судя по всему, Россия не собирается уступать в своих требованиях мирного урегулирования, которые были ранее озвучены. Именно потому в Женеву был направлен Мединский, чтобы артикулировать и отстаивать позицию Москвы без каких-либо изъятий. Это крайне осложняет положение Зеленского», – подчеркнула аналитик.

«Он подвергается давлению и на внутреннем поле.

С одной стороны, весомая часть населения устала от конфликта и хочет скорейшего заключения мира. С другой – националисты, радикалы и некоторые группы влияния заинтересованы в продолжении военных действий. Это для них является определенной гарантией безопасности и источником огромных доходов», – объяснила Шеслер.

Характерно, что интервью Залужного появилось в американской прессе параллельно переговорам в Женеве, указал политолог Владимир Корнилов. «Это и другие синхронизированные события свидетельствует о том, что на Украине «повеяло» выборными процессами. Видимо, политтехнологи экс-главкома ВСУ убедили его не упускать нынешний предстартовый момент. Иначе затем труднее будет запрыгнуть в набирающую ход электоральную машину», – уточняет он.

«Безусловно, предвыборные движения будут развиваться синхронно с давлением на Зеленского с тем, чтобы он согласился на требования Вашингтона. А эти условия, судя по всему, должны в конечном счете привести к разблокировке выборного процесса», – продолжил собеседник.

«Трудно сказать, выберется ли Зеленский из нынешнего сложного положения.

Во время своего выступления в Мюнхене он выглядел не испуганным, а даже наглым и самоуверенным. Возможно, интервью Залужного и скандал с Галущенко стали реакцией на переоценку им собственных сил», – полагает спикер.

«В СМИ появилась информация, что Сергея Шефира – бывшего первого помощника и одного из «кошельков» Зеленского – видели в аэропорту Варшавы. Судя по всему, исход его ближайших соратников продолжается. И это может поставить его в еще более сложное положение. Сюда же относятся и «вбросы» о расколе внутри украинской делегации. Это свидетельствует о том, что на Западе прощупывают сразу несколько сценариев выхода из нынешней ситуации», – уточнил аналитик.

«Зеленский уже несколько раз оступался, а затем извинялся перед лидерами ряда стран. Естественно, он и сейчас попробует выйти сухим из воды. Но любая очередная антитрамповская или антиевропейская выходка может стать для него последней», – заключил Корнилов.