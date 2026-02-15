Политолог Данилин: На переговорах в Женеве Мединскому предстоит обсудить спектр глобальных проблем

Tекст: Олег Исайченко

«Западные СМИ пытаются трактовать возвращение помощника президента Владимира Мединского в переговорную группу с Украиной как ужесточение позиции Москвы. Могу сказать, что американские и европейские журналисты не понимают сути сложившихся вещей», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«В конечном счете, это именно украинские спецслужбы устроили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Поэтому западным газетам лучше было бы написать о том, почему террористические методы не помогают приближать мир. Впрочем, назначение Мединского не говорит об ужесточении наших позиций», – добавляет он.

«Важно понимать, что речь идет о человеке, который уже был руководителем российской переговорной группы. То есть он глубоко погружен во всю сложившуюся проблематику спорных и принципиально важных вопросов непосредственно политического характера. Соответственно, Москва таким жестом дает понять, что к их обсуждению и предстоит вернуться на новом этапе переговоров», – говорит собеседник.

«Нам предстоит проговорить целый спектр глобальных проблем. Среди них, например, тема итогового территориального размежевания, которая должна подразумевать уход ВСУ с оккупированных земель. Важно обсудить и статус русскоязычного населения на Украине. Нельзя допустить, чтобы после окончания конфликта оно подвергалось гонениям или ущемлениям», – уточняет эксперт.

«Нужно запустить дискуссию и о более глобальном понимании безопасности. Речь идет о том, что стало причиной СВО: несправедливого распределения баланса сил в Европе. Тем не менее, это не означает, что военные вопросы отойдут на второй план. Ни в коем случае: просто политическим проблемам теперь уделят соразмерное внимание», – заключил Данилин.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча пройдет на следующей неделе в трехстороннем формате. Принимать участие будут Россия, США и Украина. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем группы от Москвы стал начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

Напомним, Мединский был главой российской делегации на переговорах как в 2022 году, так и в возобновленном формате стамбульских встреч 2025 года. Первая встреча сторон состоялась через несколько дней после начала спецоперации. При этом несколько раундов проходили на территории Белоруссии.

Возобновились же переговоры 16 мая 2025 года – после трех с лишним лет перерыва, причем снова в Стамбуле. По итогам серии встреч стороны обменялись меморандумами и обсудили свое видение возможного прекращения огня. Среди договоренностей, которых удалось достичь – возвращение не менее 1,2 тыс. пленных от Москвы и Киева.

Примечательно, что в Женеве Украину также будет представлять первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Давид Арахамия, который также принимал участие и в переговорах в Стамбуле.