ДТЭК сообщил о потере на Украине значительной части доступной электроэнергии
Энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, самая сложная ситуация в Киеве, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере значительной части доступной электроэнергии, передает РИА «Новости».
По данным компании, серьезные ограничения возникли из-за повреждений двух теплоэлектростанций и ряда ключевых высоковольтных подстанций. В результате были вынужденно снижены нагрузки на атомные электростанции.
Компания особо отметила, что энергосистема страны функционирует в условиях максимальных ограничений, а в Киеве ситуация наиболее тяжелая: электричество подается лишь на короткие промежутки времени.
Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что все атомные электростанции на подконтрольной Киеву территории прекратили выработку электроэнергии.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.
Украинские эксперты назвали произошедшее одним из самых разрушительных ударов по энергетической системе страны.
Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.
ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области.
Минобороны России заявило, что целью ударов были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.